Надежда Бабкина не решает проблемы с мужчиной в постели

22 октября 2008, 13:34

На концерт в Минске певица Надежда Бабкина приехала вместе с коллективом «Русская песня» и своим возлюбленным Евгением Гором.

Надежда Бабкина уже пять лет встречается с молодым певцом, не скрывая тридцатилетнюю разницу в возрасте. - Наверняка у вас есть свои женские хитрости для достижения цели. - Конечно, за собой надо следить, - рассказывает певица "КП". Обязательно хороший сон и, по возможности, не нервничать. Еще надо ходить к стилистам, в салоны.
Женщина должна быть привлекательной всегда. Невзирая на свою тягловую лошадиную движуху, женщина в первую очередь должна думать о том, что она женщина. И восхвалять с собой рядом находящихся мужчин. Тогда она получит то внимание, которого хочет. Ничто с неба не падает, все нужно создавать своими руками. - Всегда нужно любить того мужчину, который рядом? - Нужно придумать образ и слепить под него мужчину: «Я его слепила из того, что было». Это тот самый случай. И ты этот образ получишь. - Но некоторые женщины жалуются на… - Ну и пусть жалуются, я им чё, рецепты какие дам, я им что, всеведущая?.. - Но вы же счастливая в личной жизни женщина, могли бы посоветовать… - Это что, мне просто свалилось? Трудиться надо! Это большая работа. И не только по поводу себя, но и по поводу отношений. У каждого есть талант работать. Только один сидит и ждет, когда он у него разовьется, а другой трудится, и он у него развивается. Многие говорят: «Как Бог даст». А чего Бог даст-то?! Он даст тем, кто трудится и работает. А когда ничего не делать, то Бог ничего и не даст. Все очень просто, но за этим "просто" - огромный труд. - Тогда поделитесь кусочком своего женского счастья: как вас балует любимый мужчина? Сюрпризы устраивает? - Бесконечные сюрпризы. Он мне может письмецо написать, какой-то подарочек приготовить и стрелочками написать, куда мне бегать, по каким комнатам. Такие взаимоотношения-лабиринты, как игра. Мы вместе уже пять лет, и мы очень хорошо чувствуем друг друга. Я вижу, как он ценит, уважает и успокаивает, если я начинаю раздражаться. И я его не рассматриваю, как мое личное, собственность. Он человек свободный и я свободна. Главное - не посягать на свободу каждого и, если надо, садиться за стол переговоров. Потому что, если тебе что-то не нравится, он никогда не догадается, что ты на него дуешься. Если ты об этом не скажешь. Мало ли чего кто молчит? Поэтому надо садиться за стол переговоров, повозмущаться, все высказать, попить чаю и все забыть. - Еще бытует мнение, что женщина и мужчина свои проблемы решают в постели… - Неправда все это. Ты же днем в постель его с собой не потащишь? - По-разному бывает. - Минуточку. Постель постелью - утром встал, все забыл. Потому что сразу звонки, работа. Нужна большая степень доверия. Сегодня до такой степени происходит дебилизация мозгов людей, что они все акцентируют только на секс. Люди добрые, у нас еще есть душа и разум! У нас еще есть некая гармония. Постель важна, ее никто не отменяет, но почему она должна бежать впереди планеты всей? Больше не о чем поговорить? Есть вещи, которые больше на поверхности лежат, о них надо говорить: о самообразовании, нравственности, взаимоотношениях, самореализации.

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