Звёзды готовятся к войне… (Смотреть ВИДЕО)

22 октября 2008, 13:47

На подиуме Украинской недели моды лучшие украинские дизайнеры показали третью социальную коллекцию проекта Fashion AID, названную AIDS Army Fashion и посвященную войне со СПИДом.

В совместном проекте Фонда Елены Франчук «АНТИСПИД» и UFW приняли участие 32 дизайнера, каждый из которых создал по одному милитари-образу. AIDS Army Fashion – это проект социальный, и именно поэтому для его организаторов важно, что на подиум вышли не только профессиональные модели, но и популярные в украинском обществе политические деятели, олимпийские чемпионы, звезды культуры и шоу-бизнеса, телеведущие. Анна Бессонова, Инна Богословская, Елена Бондаренко, Светлана Вольнова, Ирина Геращенко, Алина и Аня Завальские, Ирэна Кильчицкая, Наталья Кличко, Яна Клочкова, Евгений Кошевой, Юлия Литвиненко, Надежда Мейхер, Наталья Могилевская, Катя Осадчая, Лилия Подкопаева, Оксана Соколова, Ольга Сумская, Вася Фролова, Ольга Харлан, Елена Хомровая, Алина Шатерникова, Ирина Юсупова, Влад Яма, - все участники этого проекта объединились, несмотря на разницу в своих политических или корпоративных позициях. Влад Яма вышел на подиум в кителе военного покроя и… шотландском килте – таким стиль милитари увидела дизайнер Елена Голец. «Надевать юбку мне не впервой, - поделился известный танцор. – Так как у меня есть сольный номер, в котором я выхожу на сцену в столь необычном наряде. Так что с этой деталью гардероба я уже успел «подружиться». Что касается кителя, то военная форма тоже была одним из моих танцевальных костюмов, и, говорят, она мне очень идет». На подиуме Яма оказался в первый раз и очень волновался. «К сожалению, я не смог попасть на репетицию показа, так как был занят, - рассказывает он. – Поэтому за пять минут до выхода набрал телефонный номер своей девушки Лили, которая имеет непосредственное отношение к модельному бизнесу, и она дала мне несколько советов. К тому же, я выходил во время показа не один, держал за руку профессиональную, опытную модель. И вот с помощью рук, как в танце, мы передавали друг другу импульсы, информацию о том, куда мы будет идти дальше, где останавливаться, в какую сторону смотреть… Такой вот пульт управления». Многие зрители показа AIDS Army Fashion посчитали, что это оригинальная идея дизайнера. Или способ подчеркнуть красоту длинный стройных ног Яны (присутствовавшие в зале мужчины действительно тут же начали одобрительно обсуждать фигуру спортсменки). Однако на самом деле «золотой рыбке»... просто не подошли те туфли, в которых, как планировалось, она должна была выйти на подиум. Причем одну пару обуви Яна привезла сама, вторую подобрала для нее дизайнер. Однако туфельки все равно немного жали. А так как Клочкова никогда не скрывала, что на каблуках чувствует себя немного неуверенно, девушка решила эту проблему одним махом – вышла на подиум босиком. %v% По материалам: «Новый канал»

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