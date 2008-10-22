Машу Фокину забросали яйцами!!!

Маша торопилась на важную встречу в своём белом «Porsche Cayenne», когда на светофоре артистку атаковала дерзкими словами и паникой девушка-водитель «Honda Civic», дескать, исполнительница несколько минут назад поцарапала своим бампером её машину. Настойчивое заявление изначально напугало Машу Фокину, но придя в себя, она сообразила, что такого быть просто не могло. Не было никакого столкновения. Осмотрев машины, Маша Фокина увидела, что на её «Porsche Cayenne» нет ни одной царапины. Но владелица «Honda Civic» не желала успокаиваться, мало того, откуда-то взялась её мама с блокнотиком и ручкой, записывая все происходящее и номера белого «Porsche Cayenne». Позвонив своёму знакомому юристу, Маша Фокина рассказала о случившейся ситуации, на что услышала в ответ, что в последнее время участились подобные случаи мошенничества. Да и если случилось бы какое-то столкновение, то водители должны оставаться на месте ДТП до приезда автоинспекции. А водитель «Honda Civic» произвольно покинула возможное место аварии, что вызывает несомненные подозрения в мошенничестве. Выслушав советы юриста, Маша Фокина легко разобралась с данной ситуацией. «Хочу предупредить всех водителей – будьте бдительнее на дорогах, так как сейчас действительно стало много авто-мошенников, которые инсценируют аварии, или специально провоцируют на аварийные ситуации, – говорит Маша Фокина. – Сама я стараюсь ездить очень аккуратно, избегая сложных автодорожных ситуаций. А если и где-то случались недоразумения или столкновения, то я всегда оставалась на месте, чтобы автоинспекция смогла оформить и зарегистрировать ДТП». Но как оказалось, в этот день неприятности не покинули гламурную исполнительницу. Приехав все же до места встречи, Маша Фокина оставила машину припаркованной на 30 минут. Когда вернулась к своему авто, то увидела, что весь капот её белого «Porsche Cayenne» замазан разбитыми яйцами. Кому понадобилось напакостить певице остаётся пока загадкой, но сама исполнительница склоняется к версии, что таким образом авто-мошенники решили отомстить ей за не состоявшуюся авантюру.