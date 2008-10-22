Кристина Орбакайте: «Без нашей семьи желтая пресса умерла бы с голоду»

22 октября 2008, 16:55

Все, что происходит в этом звездном семействе, и вправду никого не оставляет равнодушным. Иногда кажется, что даже события опережают самих героев.

Кристина Орбакайте давно привыкла к издержкам своей профессии и спокойно реагирует на новые сенсации. Когда дочь Примадонны успевает в этом круговороте событий гастролировать, воспитывать детей, записывать новые песни – одному Богу известно. Но в ноябре, сразу после поездки по Германии, Кристина собирается проехаться с большим туром по городам Украины. - Кристина, у вас грядут гастроли по Украине и премьера автобиографического фильма. Как настроение - остались довольны готовой работой?
- А я картину еще не видела. Жду со дня на день, когда автор этого фильма, Слава Ткаченко, предоставит  смонтированный материал, по крайней мере, он обещал сделать это в преддверии эфира. Хочу заметить, что идея с лентой была для меня настоящей неожиданностью. Более того, я не была в большом восторге. Факты моей биографии ведь итак известны многим, а углубляться в подробности вряд ли получится. Но Слава убедил меня это сделать, все-таки материал он собирал на протяжении 13 лет. Посмотрим, что из этого получится. Вроде бы все делается по просьбе телезрителей. Если им интересно, то я не возражаю.

- После окончания съемок «Любовь-морковь-2» вы сказали, что никогда больше не будете играть мужчин и детей. Чем вызвано такое решение?
- Я рада, что мне посчастливилось сыграть двоих таких ярких и разноплановых персонажей, хоть и комедийных. Ролей у меня немного, но все разные. Не каждая актриса может похвастаться такой палитрой.  

-  Но вы же появитесь во второй части картины?
- Да, но это будет другое кино с новыми приключениями наших героев. Посмотрим, премьера состоится 23 декабря.

- Кстати, Гоша с воодушевлением рассказывал, что пишет стихи, и в период съемок вы всячески помогали ему. Ваш совместный сборник стихов пользовался бы большой популярностью среди читателей. Как думаете?
- Это громко сказано. Мы два проекта провели в одной гримерке, и я была свидетелем его творческих мук. Помогала что-то придумывать, но он говорил «спасибо» и писал все по-своему. Зачитывал собственные произведения, напевал новые мелодии. Я стояла у истоков многих песен и стихов, но на соавторство не претендую.

- А вообще в кинематографе вам что-нибудь стоящее на сегодняшний день предлагают?
- Я регулярно читаю сценарии, но пока - ничего интересного. В театре тоже было несколько предложений – сейчас не решаюсь. Не потяну по времени, ведь из-за этого придется сокращать гастрольный график. Если к этому - еще и театр, тогда - просто не жить! Но я обязательно соглашусь, если поступит предложение, от которого невозможно отказаться.

- Многие ваши коллеги умудряются совмещать основную деятельность с такими проектами как «Ледниковый период», «Танцы на льду». У вас не было  соблазна выйти на лед?
- Отношусь к участникам с огромным уважением. Если есть возможность, сама смотрю шоу по телевизору, но совершенно не представляю себя на месте героев. В детстве пыталась стоять на коньках, но без рекордов. Не думаю, что в моем возрасте я смогла бы чего-то добиться.

- Вас часто называет заслуженной артисткой, почему вам до сих пор не дали этого звания?
- Всегда смешно, когда меня так представляют. У меня нет этого звания и, честно говоря, не стремлюсь его получить. Оно очень старит. (Смеется.)

«Михаил –  главный мужчина в моей жизни»

- Вы рано стали самостоятельной и многое тянули на своих плечах. С появлением в вашей жизни любимого, Михаила, можете позволить себе быть слабой женщиной?
- Сейчас действительно стало легче. Хотя воспитанием детей по-прежнему занимаюсь я, да и весь московский быт полностью лежит на мне. А Миша взял на себя всю американскую «историю». Жить в Штатах тоже сложно, есть определенные рамки, счета. Но когда Миша приезжает в Россию, старается помогать мне и быть мужчиной в доме. Во многих вопросах он для меня – большое подспорье.

- Два сильных человека, как правило, не могут ужиться вместе, один всегда идет на уступки. Кто в вашем союзе первым идет на примирения?
- Все зависит от ситуации. Уступает тот, кто умнее. Чаще всего - Миша. (Смеется.) Хотя у нас не военные действия, а семейная жизнь. Нет времени на разборы полетов.

- После прошлого семейного опыта не было желания заключить брачный контракт?
- Опыт был, а контракта не было. Я до сих пор верю в искренние светлые чувства. Сохранила такую детскую наивность.

- Вы можете сказать, что Михаил – это мужчина всей вашей жизни?
- Я еще в строю. Моя жизнь не заканчивается, да и не началась еще. Я в процессе. Михаил - главный мужчина в моей жизни именно сейчас. Очень рада, что мы нашли друг друга. Судьба подарила мне встречу, хоть и за океаном, но с соотечественником. Мы живем вместе всего четыре года - рано делать такие выводы, рада, что вышла замуж. Лучше поздно, чем никогда.

- Таблоиды никак не могут успокоиться и периодически пишут о том, что ваш сын Никита собирается жениться. Он вам сообщает о переменах в своей личной жизни?
- Да он и сам не был в курсе, что о нем пишут. Ни о какой свадьбе речь не велась. Когда это написали, он уехал учиться в Америку. К тому же, кандидатуру, которую ему приписывали, сын даже не знает лично.

- А в воспитании детей вы придерживаетесь строгих взглядов или даете свободу?
- Держать кого-то в ежовых рукавицах все время нельзя. Я воспитываю ребят внимательными, нормальными мужчинами, которые могут где-то уступить, но при этом иметь свое собственное мнение. Если вижу, что оно действительно правильное, то не буду настаивать, а если ребенок неправ, стараюсь объяснить почему. Мне хочется, чтобы они выросли хорошими мужчинами. Думаю, для каждой матери дети – это смысл жизни.

- Никита сейчас в Америке, выбрал для себя  кинематографическую стезю. Вы как-то влияли на его выбор?
- Он давно тяготеет к этому. В 7 лет попросил, чтобы Дед Мороз подарил ему камеру, и Дед Мороз в лице Кристины Орбакайте его желание исполнил. Сейчас ему 17, из них 10 он не расстается с камерой. Все время снимает, придумывает какие-то сюжеты. Поэтому решили идти более профессиональным путем, чтобы развиваться. Даже продюсер моего фильма сказал ему: «Никита, езжай! Нам нужны профессионалы».

- Сейчас все переживания - за старшего, а младший, Дени, не ревнует?  
- У них с Никитой - семь лет разницы. Бывают какие-то споры, но открытой ревности нет. Иногда что-нибудь не поделят. Никита трепетно относится к своей территории, чтобы ни в коем случае Дени у него ничего не сломал. Но из-за того, что Никита уехал, Дени по праву занял его территорию. У него большая комната, там удобнее делать уроки. Теперь вот пошел по стопам старшего, и стал получать травмы. Недавно на тренировке упал, поэтому сейчас - на постельном режиме. Правда, мальчики все тяжело растут.

-  Вы умудрились сохранить хорошие отношения со своими прежними мужьями. Помогают ли они детям материально?
- Я не жалуюсь, отцы моих детей, хоть и немного, но помогают. Володя, например, - в обучении Никиты и его пребывании в Америке. Мы договорились оплачивать учебу пополам. Руслан тоже, как считает нужным, помогает.

«Юбилей мама будет справлять в «Олимпийском»

- Вы с мамой записали удивительно красивую песню к фильму «Ирония судьбы» - «Опять метель». Почему, кроме давнего дуэта «А знаешь, все еще будет», не сделали этого раньше?
- Нам ничего не мешало, но и ничего не способствовало. Один известный композитор предложил песню, но маме она не понравилась. Потом эта композиция без дуэта стала известной, но только с другим текстом. Мама говорила, что если мне что-то понравится, защемит сердце, если я пойму, что это та песня, которая мне нужна, то почему бы ни спеть? И тут, нежданно-негаданно, получили такой подарок от создателей фильма «Ирония судьбы». Это была полностью их идея. Но попасть два раза в десятку достаточно тяжело, поэтому - все должно быть в меру.

- В апреле у Аллы Борисовны юбилей. Поделилась ли она своими планами относительно того, как собирается отмечать такую знаменательную дату?
- Думаю, как всегда узнаю об этом самой последней. Единственное знаю, что все это будет происходить в Спорткомплексе «Олимпийский». Мамин любимый зал, там происходили все «Рождественские встречи». Ею он освоен по полной программе. До «Рождественских встреч» там проходили только спортивные мероприятия и детские елки. А благодаря Алле Борисовне он стал концертным залом.

- О подарке еще не думали?
- Я так заблаговременно не готовлюсь. Но мы уже что-то с ней обговариваем, какой-то репертуар. Думаю, споем дуэтом. Мне и самой интересно, какой будет сюжет. А пока мама в раздумьях и поисках.

- Все лето желтая пресса пестрила заголовками о мнимой свадьбе Аллы Борисовны и Максима Галкина. Журналисты даже не побоялись грех на душу взять и приписали прямую речь священника.
- Если бы не было нашей семьи, желтая пресса умерла бы с голоду. Не успеешь что-то сделать, как сразу читаешь о себе сенсационные новости и откровенные признания. Я уже не удивляюсь, когда в самолете вижу какие-то издания с подозрительными заголовками. Но все эти сплетни  -  плоды больной фантазии скандальных журналистов.
Причем, некоторые из СМИ раньше не были желтыми, а сейчас в таковых превратились. У этих изданий растут тиражи, они получают большие деньги. А мама такой человек, что ей абсолютно наплевать на то, что пишут. И она никогда не будет тратить свое время и нервы на кого-то. Она просто смеется над бесполезно ждущими славы.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
21:01
Оккупанты могут разрушить в аннексированном Крыму Херсонес
20:59
Украинка по происхождению Мила Йовович похвасталась сбором урожая: фото
20:44
"Недлинная порнуха с элементами футбола": Шнуров предложил снять по ЧМ-2018 порнофильм
20:30
Боец ВСУ разоблачил российский фейк о проводах девушки в Москву: фото
19:54
Президент Сербии провел аналогии между Гитлером и Хорватией
19:35
В Instagram Минобороны РФ угодила "обнаженка", в которой подозревают пресс-секретаря Шойгу
19:23
В Лисичанске до смерти забили палкой приехавшего навестить родителей военного ВСУ: видео
19:15
Напали на второе авто: появились новые подробности гибели в ЦАР журналистов из РФ
18:57
В оккупированном Крыму собрались раскулачивать местных "депутатов"
18:35
В 2018 году в прокате окажутся 18 украинских фильмов
18:08
Трамп выдвинул очередное обвинение американским СМИ
17:59
"Материнский променад". Папарации "поймали" гуляющую с детьми в Подмосковье Лободу:фото
17:40
Госдепартамент США вызвал "на ковер" российского дипломата
17:37
"Козлы вонючие". Лариса Ницой "разнесла в пух и прах" компанию Rozetka за торговлю товарами из РФ
17:08
На "синей ветке" киевского метро произошел сбой
16:56
Ким Кардашян с сестрами снялась в элегантном нижнем белье: фото
16:51
"Дверь и правда поплыла": Волочкову раскритиковали за "криворукий" фотошоп
16:24
Ответственность за покушение на Мадуро взяли на себя "Фланелевые солдаты"
16:10
В Сеть выложили список боевиков, погибших в июле на Донбассе
16:00
Готовили убийство конкурента: в Испании задержали главарей русской мафии
15:39
В Альпах разбился пассажирский самолет с туристами
15:33
"Харе бухать, Батя". В Сети высмеяли новое российское фото Януковича
15:25
Пьяный российский капитан "присадил" на балтийскую мель 130-метровый сухогруз
15:16
«Боялся меня»: Милевский рассказал, почему тренер выгнал его из «Динамо»
15:02
Водная авария. В Днепре пьяный капитан катера "впилялся" в плавучий ресторан
14:27
Истребители и штурмовики: стало известно, сколько самолетов получат ВСУ до конца года
14:06
В Украине из-за летального случая запретили популярный анестетик
13:54
В Одессе женщина пыталась покончить с собой на глазах у детей
13:41
Решали вопрос со «смотрящим»: на Кировоградщине на «сходке» задержали более 30 авторитетов
13:28
"Белочка зашла в гости». В Киеве на Подоле пьяный мужчина пытался зарубить саблей прохожего
12:22
Отец изнасиловал дочь с ДЦП: в Нацполиции рассказали подробности преступления
12:11
"Эти п*дары прочувствуют русский мир". В Сети возмутились и посмеялись над помпезными гуляниями в "ДНР"
11:28
Трамп обвинил Россию и Китай во вмешательстве во внутренние дела США
11:24
Каменских побаловала фанатов откровенным и мечтательным снимком
10:59
"Господь допустил войну" Патриарх Филарет заявил, что конфликт на Донбассе пошел на пользу Киевскому патриархату
10:41
С чего начать спасение Украины мнение
10:30
«Режет ножом, скручивает шеи»: в Сети рассказали о малолетней киевской живодерке, фото
10:13
"Ад-адище". В Сети поизгалялись над обсуждением книжной полки Порошенко на росТВ
09:32
Омелян рассказал, сколько Украина потеряла денег из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе
09:24
Филарет назвал вероятные сроки предоставления автокефалии УПЦ
08:52
Погода на воскресенье: где в Украине прогнозируют дожди
08:20
Подкараулили жертву недалеко от дома: стали известны подробности жестокого избиения девочки в Одессе
08:13
Все только начинается: что ждет Украину после получения автокефалии УПЦ мнение
07:50
В штабе ООС рассказали о потерях украинских военных на Донбассе
07:17
В Венесуэле совершено покушение на президента Мадуро, есть раненые
07:13
«Ты - королева»: украинская телеведущая взволновала фанатов пикантным фото в нижнем белье
06:59
Грандиозный обвал: почему упал рейтинг Путина и как он будет его спасать мнение
06:36
Ученые обнаружили новую неожиданную пользу от постоянного секса
06:14
Стало известно о смертельной опасности популярного медсредства
05:41
Сексапильная Руслана похвасталась фигурой на жарких фото
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять