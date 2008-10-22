Кристина Орбакайте: «Без нашей семьи желтая пресса умерла бы с голоду»

Кристина Орбакайте давно привыкла к издержкам своей профессии и спокойно реагирует на новые сенсации. Когда дочь Примадонны успевает в этом круговороте событий гастролировать, воспитывать детей, записывать новые песни – одному Богу известно. Но в ноябре, сразу после поездки по Германии, Кристина собирается проехаться с большим туром по городам Украины. - Кристина, у вас грядут гастроли по Украине и премьера автобиографического фильма. Как настроение - остались довольны готовой работой?

- А я картину еще не видела. Жду со дня на день, когда автор этого фильма, Слава Ткаченко, предоставит смонтированный материал, по крайней мере, он обещал сделать это в преддверии эфира. Хочу заметить, что идея с лентой была для меня настоящей неожиданностью. Более того, я не была в большом восторге. Факты моей биографии ведь итак известны многим, а углубляться в подробности вряд ли получится. Но Слава убедил меня это сделать, все-таки материал он собирал на протяжении 13 лет. Посмотрим, что из этого получится. Вроде бы все делается по просьбе телезрителей. Если им интересно, то я не возражаю.



- После окончания съемок «Любовь-морковь-2» вы сказали, что никогда больше не будете играть мужчин и детей. Чем вызвано такое решение?

- Я рада, что мне посчастливилось сыграть двоих таких ярких и разноплановых персонажей, хоть и комедийных. Ролей у меня немного, но все разные. Не каждая актриса может похвастаться такой палитрой.



- Но вы же появитесь во второй части картины?

- Да, но это будет другое кино с новыми приключениями наших героев. Посмотрим, премьера состоится 23 декабря.



- Кстати, Гоша с воодушевлением рассказывал, что пишет стихи, и в период съемок вы всячески помогали ему. Ваш совместный сборник стихов пользовался бы большой популярностью среди читателей. Как думаете?

- Это громко сказано. Мы два проекта провели в одной гримерке, и я была свидетелем его творческих мук. Помогала что-то придумывать, но он говорил «спасибо» и писал все по-своему. Зачитывал собственные произведения, напевал новые мелодии. Я стояла у истоков многих песен и стихов, но на соавторство не претендую.



- А вообще в кинематографе вам что-нибудь стоящее на сегодняшний день предлагают?

- Я регулярно читаю сценарии, но пока - ничего интересного. В театре тоже было несколько предложений – сейчас не решаюсь. Не потяну по времени, ведь из-за этого придется сокращать гастрольный график. Если к этому - еще и театр, тогда - просто не жить! Но я обязательно соглашусь, если поступит предложение, от которого невозможно отказаться.



- Многие ваши коллеги умудряются совмещать основную деятельность с такими проектами как «Ледниковый период», «Танцы на льду». У вас не было соблазна выйти на лед?

- Отношусь к участникам с огромным уважением. Если есть возможность, сама смотрю шоу по телевизору, но совершенно не представляю себя на месте героев. В детстве пыталась стоять на коньках, но без рекордов. Не думаю, что в моем возрасте я смогла бы чего-то добиться.



- Вас часто называет заслуженной артисткой, почему вам до сих пор не дали этого звания?

- Всегда смешно, когда меня так представляют. У меня нет этого звания и, честно говоря, не стремлюсь его получить. Оно очень старит. (Смеется.)



«Михаил – главный мужчина в моей жизни»



- Вы рано стали самостоятельной и многое тянули на своих плечах. С появлением в вашей жизни любимого, Михаила, можете позволить себе быть слабой женщиной?

- Сейчас действительно стало легче. Хотя воспитанием детей по-прежнему занимаюсь я, да и весь московский быт полностью лежит на мне. А Миша взял на себя всю американскую «историю». Жить в Штатах тоже сложно, есть определенные рамки, счета. Но когда Миша приезжает в Россию, старается помогать мне и быть мужчиной в доме. Во многих вопросах он для меня – большое подспорье.



- Два сильных человека, как правило, не могут ужиться вместе, один всегда идет на уступки. Кто в вашем союзе первым идет на примирения?

- Все зависит от ситуации. Уступает тот, кто умнее. Чаще всего - Миша. (Смеется.) Хотя у нас не военные действия, а семейная жизнь. Нет времени на разборы полетов.



- После прошлого семейного опыта не было желания заключить брачный контракт?

- Опыт был, а контракта не было. Я до сих пор верю в искренние светлые чувства. Сохранила такую детскую наивность.



- Вы можете сказать, что Михаил – это мужчина всей вашей жизни?

- Я еще в строю. Моя жизнь не заканчивается, да и не началась еще. Я в процессе. Михаил - главный мужчина в моей жизни именно сейчас. Очень рада, что мы нашли друг друга. Судьба подарила мне встречу, хоть и за океаном, но с соотечественником. Мы живем вместе всего четыре года - рано делать такие выводы, рада, что вышла замуж. Лучше поздно, чем никогда.



- Таблоиды никак не могут успокоиться и периодически пишут о том, что ваш сын Никита собирается жениться. Он вам сообщает о переменах в своей личной жизни?

- Да он и сам не был в курсе, что о нем пишут. Ни о какой свадьбе речь не велась. Когда это написали, он уехал учиться в Америку. К тому же, кандидатуру, которую ему приписывали, сын даже не знает лично.



- А в воспитании детей вы придерживаетесь строгих взглядов или даете свободу?

- Держать кого-то в ежовых рукавицах все время нельзя. Я воспитываю ребят внимательными, нормальными мужчинами, которые могут где-то уступить, но при этом иметь свое собственное мнение. Если вижу, что оно действительно правильное, то не буду настаивать, а если ребенок неправ, стараюсь объяснить почему. Мне хочется, чтобы они выросли хорошими мужчинами. Думаю, для каждой матери дети – это смысл жизни.



- Никита сейчас в Америке, выбрал для себя кинематографическую стезю. Вы как-то влияли на его выбор?

- Он давно тяготеет к этому. В 7 лет попросил, чтобы Дед Мороз подарил ему камеру, и Дед Мороз в лице Кристины Орбакайте его желание исполнил. Сейчас ему 17, из них 10 он не расстается с камерой. Все время снимает, придумывает какие-то сюжеты. Поэтому решили идти более профессиональным путем, чтобы развиваться. Даже продюсер моего фильма сказал ему: «Никита, езжай! Нам нужны профессионалы».



- Сейчас все переживания - за старшего, а младший, Дени, не ревнует?

- У них с Никитой - семь лет разницы. Бывают какие-то споры, но открытой ревности нет. Иногда что-нибудь не поделят. Никита трепетно относится к своей территории, чтобы ни в коем случае Дени у него ничего не сломал. Но из-за того, что Никита уехал, Дени по праву занял его территорию. У него большая комната, там удобнее делать уроки. Теперь вот пошел по стопам старшего, и стал получать травмы. Недавно на тренировке упал, поэтому сейчас - на постельном режиме. Правда, мальчики все тяжело растут.



- Вы умудрились сохранить хорошие отношения со своими прежними мужьями. Помогают ли они детям материально?

- Я не жалуюсь, отцы моих детей, хоть и немного, но помогают. Володя, например, - в обучении Никиты и его пребывании в Америке. Мы договорились оплачивать учебу пополам. Руслан тоже, как считает нужным, помогает.



«Юбилей мама будет справлять в «Олимпийском»



- Вы с мамой записали удивительно красивую песню к фильму «Ирония судьбы» - «Опять метель». Почему, кроме давнего дуэта «А знаешь, все еще будет», не сделали этого раньше?

- Нам ничего не мешало, но и ничего не способствовало. Один известный композитор предложил песню, но маме она не понравилась. Потом эта композиция без дуэта стала известной, но только с другим текстом. Мама говорила, что если мне что-то понравится, защемит сердце, если я пойму, что это та песня, которая мне нужна, то почему бы ни спеть? И тут, нежданно-негаданно, получили такой подарок от создателей фильма «Ирония судьбы». Это была полностью их идея. Но попасть два раза в десятку достаточно тяжело, поэтому - все должно быть в меру.



- В апреле у Аллы Борисовны юбилей. Поделилась ли она своими планами относительно того, как собирается отмечать такую знаменательную дату?

- Думаю, как всегда узнаю об этом самой последней. Единственное знаю, что все это будет происходить в Спорткомплексе «Олимпийский». Мамин любимый зал, там происходили все «Рождественские встречи». Ею он освоен по полной программе. До «Рождественских встреч» там проходили только спортивные мероприятия и детские елки. А благодаря Алле Борисовне он стал концертным залом.



- О подарке еще не думали?

- Я так заблаговременно не готовлюсь. Но мы уже что-то с ней обговариваем, какой-то репертуар. Думаю, споем дуэтом. Мне и самой интересно, какой будет сюжет. А пока мама в раздумьях и поисках.



- Все лето желтая пресса пестрила заголовками о мнимой свадьбе Аллы Борисовны и Максима Галкина. Журналисты даже не побоялись грех на душу взять и приписали прямую речь священника.

- Если бы не было нашей семьи, желтая пресса умерла бы с голоду. Не успеешь что-то сделать, как сразу читаешь о себе сенсационные новости и откровенные признания. Я уже не удивляюсь, когда в самолете вижу какие-то издания с подозрительными заголовками. Но все эти сплетни - плоды больной фантазии скандальных журналистов.

Причем, некоторые из СМИ раньше не были желтыми, а сейчас в таковых превратились. У этих изданий растут тиражи, они получают большие деньги. А мама такой человек, что ей абсолютно наплевать на то, что пишут. И она никогда не будет тратить свое время и нервы на кого-то. Она просто смеется над бесполезно ждущими славы.