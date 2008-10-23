На концерте Ассии Ахат зрители перевозбудились… (ФОТО)

23 октября 2008, 12:39

Экстравагантная украинская певица Ассия Ахат представила киевским зрителям свое новое уникальное шоу «Страсть, порок и скрипка».

Украинская дива появилась на сцене под хрустально чистые звуки симфонического оркестра. Завораживающий белый дым, который окутал Ассию, придавал мистичности и таинственности происходящему. Впрочем, этого требовал и сценарий шоу - ведь в руках певицы была самая настоящая скрипка Страдивари. Несравненный голос именитой скрипки лился настолько непринужденно и светло, что некоторые зрители были растроганы буквально до слез. К слову, после этого выступления Ассия получила несколько заманчивых предложений о записи инструментального альбома классических произведений в современной обработке. Менеджмент певицы сейчас ведет переговоры с несколькими иностранными звукозаписывающими компаниями. Ассия удивила гостей не только профессиональным исполнением всемирно известных произведений Вивальди и Баха в современной аранжировке. Невообразимые декорации придавали действу некой помпезности и гламура - в этот вечер сцену заменяла гигантская светящаяся скрипка, на изготовление которой было потрачено несколько недель. Кроме того, на ярком сценическом пьедестале восседал симфонический оркестр, несколько сценических экранов гармонично дополняли общую картину происходящего на сцене. Как часто бывает, техника и в этот раз немного подвела - именно из-за того, что еще одна часть декораций где-то исчезла в пути, пришлось задержать начало концерта на некоторое время. Впрочем, это не повлияло на настроение примы и ее гостей - Ассия всецело отдалась во власть действа, каждый раз меняя свои непредсказуемые образы, костюмы, характеры. После возвышенно нежной Ассии, исполняющей классическую музыку, публика увидела уверенную в себе современную, даже роковую, женщину, которая вызывающе пела о сутках блаженства, смело заявляла на всю страну о том, что она лучшая, раскрывала принцип Мата Хари. Безусловно, концерт не мог обойтись без специальных гостей, коими стали, как и следовало ожидать, протеже Ассии Ахат - группа «69». Сексапильные блондинки, не скрывая своих пышных форм, то и дело смущали или возбуждали зрителей откровенными нескромными танцами, сопровождающими песни «Горячий поцелуй» и «Научи меня любить». Среди гостей концерта можно было увидеть близких друзей Ассии - Ольгу Горбачеву и Юрия Никитина с маленькой дочерью Полиной, Марину и Александра Асаулюк, Машу Фокину, Алину Гроссу, Женю Фокина, Ларсона, Тину Кароль. В завершении концерта Ассия пригласила на сцену детей знаменитых родителей, в том числе и своего сына Филиппа, а также воспитанников детского дома «Горобинка», с которыми вместе спели песню «Если любовь». Самым юным участникам шоу в подарок достались сладости, а также море цветов, которыми в этот вечер была просто усеяна сцена.

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