Марта одновременно встречается с Вирчисом и Лисогором… (ФОТО)

Одной и таких исполнительниц является Марта, которая вчера отметила пятилетие нахождения в шоу-бизнесе. В 2003 году ещё никому неизвестная Марта записала свой дебютный альбом под названием «Дыхание». Отличительной чертой певицы есть то, что она является автором и композитором собственных песен. В начале своей звёздной карьеры Марта завлекала поклонников только голосовыми данными и лирическими текстами, а чуть позже, как раз, когда началось массовое сумасшествие и жажда раздеться на публику, разделась и Марта. Естественно, у девушки прибавилось поклонников, но не факт, что поклонников творчества. Вчера Марта открыла публике ещё один свой талант: певица была не только «именинницей», но и ведущей собственного праздника. Получалось у неё неплохо, вот только из-за шумной обстановки в клубе многие гости не могли понять кто же говорит и где в тот или иной момент находится говорящая Марта. Кроме того, певица сама встречала всех своих гостей, среди которых был Женя Фокин, он, кстати, пришёл на праздник самым первым из звёздного эшелона. В клуб прибыл и молодой певец Александр Фортадо, правда .он пришёл не один, а со спутницей. Парня пока не часто увидишь на светских мероприятиях, но чувствуется, что у него есть будущее. Послушать живое выступление певицы пожелал и Андрей Кише вместе со своей супругой. Андрей почти всё время провёл на втором этаже заведения, и лишь один раз он спустился, чтобы вручить Марте огромный букет цветов, в остальное время Кише наслаждался общением с женой. Также на пятилетии творческой деятельности Марты были и два спортсмена. Один из которых, боксёр Владимир Вирчис, снялся в клипе на заглавную песню альбома презентованного Мартой вчера. Вторым спортсменов был Олег Лисогор, пловец всё время стоял прямо под сценой и благоговея разглядывал Марту, неизвестно какие же отношения связывают Марту и Лисогора, но Олег всё время держал розы и нежно их целовал… Пластинка под названием «Несколько секунд» - это третий по счёту полноценный альбом певицы. Нельзя сказать, что лирика исполнительницы приобрела новый характер. Это по-прежнему женская лирика, цепляющая искренностью, но мало чем отличающиеся друг от друга композиции. В альбоме присутствуют три видео клипа на песни «Несколько секунд», «Колыбельная», а также «Буду твоей», а также десять песен, которыми, по словам Марты, она будет открывать новую «пятилетку» своего творчества.