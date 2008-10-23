Марокканский отрыв певицы Катерины (Эксклюзивный ФОТОрепортаж)

Выбор исполнительницы пал на Марокко. На курорте девушка провела незабываемые дни, это был первый визит Катерины в это государство. Исполнительница известной всем песни «Параллели» осмотрела массу достопримечательностей и исторических памятников, а также отдыхнула душой и телом. Катерина сейчас переполнена позитивными эмоциями, певица утверждает, что поездка в Марокко благотворно на неё повлияла, и теперь у неё появились силы, дабы творить с новой силой и радовать всех очередными заводными мелодиями.