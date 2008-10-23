Бондарчук подарил новорожденной дочке лимузин (ФОТО)

Возле Киевского городского роддома №2 вчера было людно – родственники с цветами и множество зевак, фотографирующих на мобильные телефоны – Бондарчук забирал домой своего первенца. Среди прочих поздравить певца со знаменательным событием приехал его продюсер Юрий Никитин. Подарив букет из 21 белоснежной розы, он пожелал паре растить дочь здоровой и счастливой. После торжественного вручения конверта с малышкой, поздравлений и раздачи автографов персоналу роддома молодые родители укатили домой на белом лимузине, который Бондарчук специально для этого события заказал накануне. Бондарчук: «Отцовство – самое невероятное чувство, которое я когда-либо испытывал. Моя дочка для меня – самая красивая девочка на свете. Поэтому этот белый лимузин и цветы – все для нее». Напомним, дочь Бондарчука родилась 16 октября в 21:56 с весом 3 килограмма 10 грамм и ростом 52 сантиметра. Мама и новорожденная малышка чувствуют себя отлично. Катя Веласкес: «Дочка родилась за 4 часа – это очень быстро как для первых родов. В большей мере это благодаря врачам, которые принимали роды, настоящим профессионалам. У меня принимала роды врач, которая помогла рожать моей маме, то есть принимала меня. И это придало мне сил. К тому же Василий был рядом со мной. И все же пока я не чувствую уверенности в себе, очень волнуюсь, когда дочка плачет, а первое купания для меня стало настоящим испытанием на мужество». Крестины молодые родители решили устраивать через пару месяцев. С крестным отцом уже определись. А вот над кандидатурой крестной мамы семейство пока думает, так же как и над именем дочери.