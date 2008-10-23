Басков бросил гримершу ради богатой наследницы?

23 октября 2008, 15:27

Личная жизнь Николая Баскова не дает покоя папарацци. После развода тенор вовсю наслаждается холостяцкой жизнью.

- Я сейчас живу с ощущением полной свободы. Я хозяин своих радостей, горестей и своих проблем, - признался "КП" Басков. Напомним, в марте после развода Николай увлекся своей 19-летней гримершей Настей. Однако роман Баскова с девушкой из народа оказался недолгим. Недавно Николай и Настя расстались. 19-летняя красавица очень переживает разрыв и пока отказывается от комментариев. Как удалось узнать, Басков не стал увольнять Настю из команды и предложил остаться друзьями. Девушка, несмотря на переживания, по-прежнему работает его гримером. В окружении певца нам рассказали, что Николай дал отставку Насте из-за другой женщины. Сердце тенора сейчас принадлежит Монсите - богатой наследнице дочери Монтсеррат Кабалье. Ушла от мужа ради Баскова Монсита Кабалье, как и ее знаменитые родители, оперная дива. Монтсеррат передала ей свои секреты техники. У нее много контрактов в Европе, за голос и внешность ее сравнивают с великой Марией Каллас. Кстати, Каллас была очень дружна со старшей Кабалье, и есть некая доля мистики в том, что Монсита очень похожа не на свою мать, а на знаменитую оперную примадонну. С Монситой Кабалье Басков познакомился в 2000 году, когда ее знаменитая мама объявила его своим единственным в мире учеником. Николай тогда стал своим для всех членов семьи Кабалье: дочери примы Монситы, ее мужа, оперного тенора Барнабе, и брата Монтсеррат Карлоса. К слову, последний сейчас продюсирует оперный альбом Баскова, который вскоре выйдет в Европе. Как говорят в окружении Баскова, симпатия между Николаем и Монситой возникла с первого дня. Не секрет, что тенор питает особую слабость к роскошным брюнеткам (все любимые женщины тенора, включая бывшую жену, были брюнетками. - Прим. авт.). Но Басков был женат, а у дочери Кабалье был жених - испанский бизнесмен Карлос. Николай даже был почетным гостем на свадьбе Монситы и Карлоса. Но этот брак, как и брак Баскова, был недолгим. С испанским бизнесменом дочь Кабалье не прожила и года. Пара не стала рассказывать прессе об истинных причинах столь скорого развода. А в Европе поползли слухи о том, что Монсита Кабалье оставила успешного мужа ради молодого тенора из России. Тайные встречи О том, что у Баскова вспыхнул роман с дочерью Кабалье, в тусовке начали шептаться несколько месяцев назад. Николай этим летом с завидной регулярностью летал к Монсите в Барселону. Поначалу это никого не удивляло, ведь последние четыре года Басков часто выступал с дочерью Кабалье в Европе. Но удивляло, что и Монсита стала частой гостьей в России. Оперная дива сопровождала Николая в гастрольном туре по Сибири, ездила с ним на гастроли в Нижний Новгород. Как рассказали организаторы гастролей, Монситу и Николая поселили тогда в номер, где не было горячей воды. Мировая знаменитость лишь скромно спросила у принимающей стороны: - Простите, а где я, по-вашему, должна мыть голову? В Волге? А в минувшие выходные Монсита прилетела на пару дней в Москву на свидание с Басковым.В гостинице «Марриотт-Аврора» Николай забронировал номер на свое имя и поздним вечером привез туда свою новую возлюбленную. Отдохнув после перелета, Монсита вместе с Николаем отужинали в ресторане. Они вернулись в свой номер только в три часа ночи. А ближе к полудню влюбленные спустились на завтрак в ресторан отеля. В светской тусовке есть мнение, что Николай собрался жениться. В одном интервью мама Монситы Монтсеррат сказала, что идеальным зятем она видит только российского тенора. А Басков в интервью одному из немецких журналов заметил: - Если я вновь решусь жениться, то не исключаю такой возможности, что моей женой станет иностранка. Чем владеет семья Кабалье Монсита Кабалье - одна из самых завидных европейских невест. А ее мама Монтсеррат - самая продаваемая оперная дива в мире по количеству дисков. К примеру, сингл «Барселона», который она выпустила с Фредди Меркьюри, еще никто не превзошел по тиражу. У семьи Кабалье есть квартира в Барселоне и поместье в Андорре с конюшней, где они держат породистых скакунов. Монтсеррат является обладательницей редкой коллекции бриллиантов. Часть из них дива собирала сама, а большая часть - подарки от королевских особ.

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