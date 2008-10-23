Маша Малиновская праздновала свой уход из партии ЛДПР (ФОТО)

Тусовка собралась в недавно открывшемся, но уже успевшим стать модным заведении BlackBerry Café. Маша была настоящей хозяйкой бала – длинное черное платье в пол и строгая прическа удивили даже самых близких друзей звезды. Но наряд от кутюр не помешал Маше исполнить свое обещание и встать у плиты с тем, чтобы приготовить угощение для своих гостей. Обещанные сосиски, пельмени и вареники стали горячим блюдом банкета, а на закуску подавали тонко нарезанные ломтики сала, свежий бородинский хлеб и, конечно, соленые огурцы в трехлитровых банках а-ля советский союз. Ну и какой же русский пир без водки! Она тоже была тематична и называлась Маруся. Над музыкальным сопровождением возлияний работали друзья Маши Венгеров&Федоров, которые учуяв настрой хозяйки подобрали и соответствующий саунд – это были миксы известных советских хитов – Синий иней, Две звезды и другие. А ведущим вечера стал друг и соратник Малиновской по беспартийности, известный ресторатор Михаил Мухтасипов. Вооружившись микрофон, он развлекал гостей и словом и делом.