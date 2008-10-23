На каждую потустороннюю силу найдется свой «Вызов-3»

Зато на съемках проекта «Вызов» актеру, как и его коллегам Наталье Житковой и Алексею Шутову, пришлось присмотреться к правилам ношения оружия поближе. Такая у героев этого детектива работа, и с 27-го октября в эфире «1+1» стартует премьерный третий сезон проекта – «Вызов-3». Оперативная группа МУРа занимается особыми случаями: команда Хромова специализируется на раскрытии загадочных преступлениях, нейтрализуя все темные силы, а в особенности тех, кто маскируется под них. Съемки новых расследований проходили в Минске. В новом сезоне – три истории и каждая состоит из четырех серий: «Зона возмездия», «Уровень смерти» и «Семь сыновей Нга». После того, как в сибирском городке Усть-Унгур находят убитым начальника местной милиции, сюда направляется команда Хромова. Причина – не столько в убийстве, сколько в то, что на теле умершего обнаружены следы от укусов неизвестного животного. А подобные дела находятся уже в компетенции московской спец-группы. И, как всегда, вокруг подобных происшествий бродят мрачные слухи – на этот раз не о зомби, а о крысах-мутантах, порождениях радиационного облучения на соседнем секретном полигоне. Очередное странное событие становится причиной для экспедиции в Угорьевск, где совершается целая серия убийств, причем, расследование показывает, что все жертвы являлись участниками сетевой компьютерной игры «Уровень смерти». Причем, в нее вовлекают даже самого Хромова А в другом сибирском городке Октябрьск в смерти двух сотрудников нефтяной компании обвиняют местного шамана. Однако даже прибытие сыщиков не останавливает волну преступления и смертей. По словам исполнителя роли Хромова - Дмитрия Назарова - его лично консультировали друзья из московской милиции, и на площадке он даже носил пистолет в кобуре одного из них, одолжив ее для съемок. Теперь актеры знают, что с машин, например, необходимо брать осколки стекла и следы копоти… Правда, во время съемок эпизода с обгоревшим джипом, место происшествия в кадре осматривали настоящие криминалисты, тогда как актеры только наговаривали текст. Режиссер Армен Назикян называет свое детище детективом с элементами мистики, ведь на одном странном преступлении столкновения с проявлениями, практически, потусторонних сил у «оперов» не заканчиваются. Как говорится в незабвенном «Берегись, автомобиля» - какой же детектив без погони! Вот и пришлось на съемках Алексею Шутову делать вид, что он - ас автомобильной езды. В то время, как сам молодой актер в жизни не сидел за рулем и его знания о данном искусстве были исключительно визуального характера. Однако от услуг каскадера актер отказался и потребовал, чтобы ему дали несколько уроков, после чего сам взялся за управление машиной. Укрощение четырехколесного монстра стоило нервов всей группе, автородео завершилось только после того, как режиссеры решили, что пару удачных дублей все-таки получилось. А по завершению съемок актер пошел и сдал на права. «Сейчас самая большая проблема у меня, - поделился актер, - это отсутствие страха перед дорогой. Пожалуй, мне нужно легонько стукнуть машину, чтобы стараться ездить аккуратнее».