Как Агилера учила петь российских звезд

Например, в украинскую столицу прилетела певица Вика Дайнеко, а также участница группы "Фабрика" Сати Казанова. Сати, кстати, жила в той же гостинице, что и Агилера, только этажом ниже, ведь самый верхних – восьмой, этаж полностью заняла команда Агилеры. "Я купила билет еще на московский концерт Агилеры, который отменили, - рассказывает Сати. – Ее киевские гастроли совпали с моим отпуском, поэтому я решила в любом случае побывать на ее концерте. Так получилось, что я остановилась в той же гостинице, что и Кристина. Честно говоря, мне хотелось встретить ее еще там. Но охрана придумала много различных уловок, чтобы она случайно не пересеклась с папарацци и поклонниками". Например, перед главным входом поставили фотографов, охрану, все думали, что Агилера будет заходить в отель именно здесь, но в это же время Кристина садилась в свой собственный лифт, к которому подъезжала от паркинга. "Так что я ее, как и все, увидела только на концерте", - рассказала российская звезда. А вот Вика Дайнеко тоже давно мечтала встретиться и познакомиться с Кристиной. "Я начала слушать песни Агилеры, когда еще была никому не известной девочкой, жила в Мирном, - рассказывает Вика. – Я слушала ее диски и "брала уроки вокала" - повторяла, пыталась имитировать пение Кристины, понять ее приемы, почувствовать ее манеру пения. Если бы мне сказали тогда, что когда-нибудь я стану известной певицей и познакомлюсь с Агилерой, я бы не поверила". "Я попала backstage, - продолжает Вика. – Где потом встретила Сати. Мы пообщались с танцорами Кристиной, ее менеджментом. И, конечно, с самой Агилерой. Она очень милая и дружелюбная девушка". Также певицы рассказали о своих впечатлениях от концерта. "Я видела это шоу в записи, - говорит Сати Казанова. – Шоу для Киева явно сократили, на него привезли не все декорации. Кристина – это настоящий профессионал, если предоставится возможность, я обязательно схожу на ее концерт еще раз". "Несмотря на то, что на шоу были привезены не все декорации, - делится впечатлениями Вика Дайнеко. – Могу сказать, что это было фантастическое зрелище, у Кристины невероятный вокал: она может стоять одна на сцене без балета и декораций и просто петь. И это будут протрясающее! Я восхищаюсь ее умением петь". Фабрикантки встретили за сценой и участников дуэта "Потап и Настя Каменских", которые выступали на "разогреве" у Агилеры. А когда российские звезды устроили фотосессию с зарубежной поп-дивой, то у них появилась мечта – спеть вместе с Кристиной. "Но поскольку она вряд ли будет петь с каждой из нас по отдельности, то придется записать песню квартетом: Кристина, Сати, Настя и я", - планирует Дайнеко.