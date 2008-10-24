Виктюк целует ноги Горбачевой (ФОТО)

В то время как все зрители с нетерпением ждут романа между участниками и гадают, кто же в кого из пар влюблен, настоящий роман разгорается из программы в программу между Олей Горбачевой и Романом Виктюком. В этот раз Виктюка так растрогала игра Оли на паркете, что после первого танца он в экстазе поставил ей автограф на бедре и поцеловал ей колено. Когда же Горбачева во втором танце появилась на паркете в образе Мэрилин Монро, маэстро уже не мог сдержать чувств и не только нарисовал на ее ноге оценку «10», но и в буквальном смысле покрыл ее всю поцелуями, начиная от ног и заканчивая губами. Второй номер заслуживает особого внимания. Горбачевой пришлось целых 10 минут лежать в закрытом футляре от контрабаса. Когда Саша вызволил Олю из футляра, она едва стояла на ногах. Организаторы забеспокоились, но оказалось, что Оля… играла пьяную Душечку из кинофильма «В джазе только девушки». И ее покачивание – лишь актерская игра. Перед началом танца Горбачева в образе Мерилин Монро спела песню «I wanna be loved by you» практически без микрофона, поскольку он во время песни сломался и все время хрипел. А вентилятор, который должен был поднимать юбку, в самый ответственный момент не сработал. Выставляя свои баллы, жюри отметило чистую технику исполнения сложнейших поддержек, которыми были преисполнены оба танца пары Горбачева-Гладун . «Как режиссер, Роман Григорьевич меня безумно вдохновляет. Каждый раз, придумывая номер для нового танца, я уже подсознательно думаю о нем. Видя благосклонность мастера ко мне, мои друзья уже в шутку спрашивают, не приглашает ли меня Виктюк играть у него в спектаклях. К слову, хочу сказать, что все члены нашего жюри – удивительные и уникальные люди, и я безумно счастлива, что у меня есть возможность в этом проекте общаться с ними и впитывать каждое слово. По большому счету, меня даже не интересуют оценки. От такого жюри я готова получать все, лишь бы только не безразличие». В целом за пятый тур пара Горбачева-Гладун получила 76 баллов, твердо закрепившись в тройке лидеров.