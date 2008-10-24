Кому изменила Алсу?

В огромном зале было не протолкнуться, звезды, модельеры, секьюрити, журналисты, стилисты, модели, простые обыватели, здесь были все. Филипп Киркоров и Алсу, Иосиф Кобзон и Юрий Лужков, Жасмин и Марика, Сергей Зверев и Александр Анатольевич (MTV), Клара Новикова и Тина Канделаки и другие. «Я в предвкушении, это очередной праздник, очередное потрясение. Я уверен, Валентин покажет все самое лучшее, что может быть на неделе моды. Он мой друг, я люблю его и восхищаюсь. В честь показа я одел один из лучших костюмов, любезно сшитый для меня этим художником», — признался Toppop.ru Филипп Киркоров. Радостью о свершившемся событии поделилась с Toppop.ru супруга Никиты Михалкова — Татьяна Михалкова: «Я очень рада тому, что снова в Москве мы имеем возможность провести неделю моды, причем, уже на уровне Милана, Нью-Йорка и Парижа. О своих предпочтениях к той или иной коллекции говорить еще рано, но для себя я выделяю тех дизайнеров, которые работают с русским силуэтом, это Игорь Чапурин, Виктория Андриянова, Татьяна Парфенова, Алена Ахмадулина, Александр Терехов, Олег Овсиев, Максим Черницов и другие. Что я предпочитаю в этом сезоне? Как всегда мой любимый цвет — черный, он был и будет всегда элегантным». Помимо рассказа о коллекциях, предпочтениях и любимых кутюрье, Татьяна Михалкова удивила своей осведомленностью в процессе закупки модных товаров, «к сожалению, — замечает Михалкова, — наши баеры (закупщики) не ориентируются на отечественных модельеров, поэтому нет массовости в производстве, но это и делает вещь эксклюзивной, массовая модная культура в России оставляет желать лучшего». Клара Новикова ценит неделю моды за то, что ее покажут по телевидению и вся страна сможет наблюдать за модными тенденциями. «Даже самый небогатый человек, наблюдая за неделей моды, сможет из своего гардероба, как говорится, hand made — собственноручно сделать что-то новое, вдохнуть в, может быть, уже устаревшие вещи современного модного видения», — заметила Клара Новикова. «Сама я, — говорит юмористка, — очень обожаю чулочки и носочки Смоленской фабрики и очень рада, что такие фабричные изделия использует в своей коллекции Вячеслав Зайцев». В настоящем восторге от показа Валентина Юдашкина вышла певица Алсу. Специально для Toppop.ru Алсу поделилась своими впечатлениями: «Я впервые на неделе моды в Москве и уже в восторге. Показ Валентина Юдашкина меня поразил, я даже выбрала себе платье из его новой коллекции весна/лето 2009, такое кринолиновое, расшитое снизу цветочками. Супер. Сегодняшний мой наряд, это платье от модельера Юлии Сафиной директора марки ICON моей близкой родственницы. Я часто одеваю сценические платья и в повседневной жизни. В этом сезоне я предпочитаю яркие лиловые цвета. К платью я подобрала черную сумку PRADA». Вот так, Алсу пришла в одном платье, а предпочтение отдала другому. В завершении показа Валентин вместе с организаторами подготовил для всех очередной сюрприз, продемонстрировав свои модели из коллекции «Бал красавицы». Показ сопровождали лучшие фрагменты из нового нашумевшего мюзикла «Красавица и Чудовище», артисты появились на сцене в новеньких автомобилях марки Volvo — официального партнера мероприятия.