ШОК! Дима Билан получил интимную травму

Герой «Евровидения» порезал сосок во время фотосессии одежды Филиппа Плейна. В неудаче артист винит бритву и собственную неосторожность. Травма Решив полностью удалить весь волосяной покров перед началом съёмки, Дима вооружился бритвой и отправился в ванну, пишет Life.ru. Каково же было удивление фотографа, когда спустя несколько минут Билан выбежал из уборной с криками и окровавленной грудью! Похоже, одно неосторожное движение чуть не лишило секс-символа страны соска. - Тебе что, прокололи? - взволнованно спросила Яна Рудковская. - Нет, я случайно порезался, - ответил Дима, недоумевая, как такое могло произойти. - Как я мог порезаться именно здесь? Пытаясь остановить кровь, Билан вооружился кусочком ваты, но порез был слишком сильным - кровь продолжала литься. На некоторое время съемки пришлось остановить. Кстати, многим это пришлось на руку: сам товарищ Плейн проводил освободившееся время в компании десятка очаровательных моделей в весьма откровенных нарядах. Боль К слову, после перенесённой в Лондоне травмы Билану до сих пор больно носить обувь. Но певец нашёл решение и этой проблемы - на фотосессии он просто разулся, швырнул носки в сторону и ходил босиком. Присутствующие к такому поведению отнеслись с пониманием. - Я ради такого случая еле надел сапоги, - говорит Билан. - На самом деле мне не первый раз приходится переживать какие-либо травмы на сцене или просто где-то на работе. Но я скоро приду в норму. И ещё буду показывать класс, поверьте.