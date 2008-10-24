Юлия Nelson записывает дебютный альбом (ФОТО)

«Это будет мой дебютный альбом. Его выход был оттянут в связи с переменой музыкального стиля. Из старого материала мы оставили только две песни, которые уже отратированы - «Ветер» и «Дай мне любви». Альбом будет фанковый, и в создании каждой песни я принимала непосредственное участие. Целыми днями проводим на студии, записываем новые песни. Материал будет очень необычный и оригинальный», - комментирует Юля. На прошлой неделе на одной из ведущих и привередливых к музыкальному продукту радиостанций с успехом состоялась премьера новой песни Nelson - «Это...». Продукт получил очень доброжелательные отзывы от самых жестоких критиков. «Первый сингл, который выйдет, будет очень напористый и эмоциональный. Наконец-то я смогу раскрыть все свои вокальные способности по полной. Песня очень тяжелая в исполнении и поется в постоянном надрыве. «Это...» - песня о любви. Но главная её изюминка в том, что в тексте ни разу не упоминается слово «любовь», оно завуалировано под словом «это»., - говорит Nelson, - Автор слов – Алексей Первин, мой друг и очень талантливый молодой автор. Автор музыки – очень востребованный ныне битмейкер - RC The One». Съемки видео на новую песню запланированы на начало ноября.