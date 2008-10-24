Катя Осадчая словила Кристину Агилеру (ФОТО)

Катя Осадчкая, единственная из представителей украинской прессы смогла пробиться к одной из самых знаменитых певиц планеты и взять эксклюзивное интервью. Естественно, свидетелями этого события станут и зрители канала «1+1» в программе «Светская жизнь» 26-го октября. Закулисье – закулисьем, ажиотаж концертного выступления и эмоциональное напряжение вокруг звезды, но Катя не ограничилась только этим. Съемочная группа программы побывала на закрытом ужине поп-дивы в лаунж-ресторане Buddha Bar. Кристина Агилера отправилась туда сразу же после выступления во Дворце «Украина» со своей труппой, охраной и супругом Джорданом Брэтмэном. Но не одна Кристина стала героиней программы. В рубрике "Звезда в интерьере" Катя побывает в гостях у семьи футболиста Андрея Воронина в Берлине. Интересно же узнать, как живет звезда спорта вне поля и вне камер, как семья, как дом, как обстоят дела у его супруги Юлии после недавних родов и даже можно будет познакомиться с новорожденным сыном знаменитости...