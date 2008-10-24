Ольга Герасимьюк: «Я фанатка Юры Горбунова»

На одном из прямых эфиров побывала и Ольга Герасимьюк. - Ольга, у вас обычно день расписан до поздней ночи, но на «Танцую для тебя» вы даже выделили время…

- Я как раз приехала из командировки – и это совпало с эфиром. Я поехала в студию сразу из аэропорта. Я вообще слежу за тем, как этот проект развивается, мне он интересен по нескольким причинам. Ну, во-первых, Андрей Нестеренко – режиссер всех проектов, которые делала я. Он очень много работает и с «Танцую для тебя», делал для него промо-компанию. Даже давал мне диск с промо-роликами, чтобы посоветоваться. Когда я его смотрела, мой сын заглянул в комнату, и говорит: „О! „Без табу”! „.

Но больше всего меня интересует найдут ли создатели шоу золотую середину между проблемой человека и шоу, зрелищностью, смогут ли избежать обвинений в каком-то циничном подходе. В этом есть доля риска, и я сама ежедневно сталкиваюсь с той же дилеммой в своей работе. Поэтому мне было важно посмотреть «Танцую для тебя».



- И какое у вас впечатление?

- Мне понравилось. Во-первых, ведущий – Юра Горбунов. Я просто его фанат. Во-вторых, команда работает очень красиво, согласованно. Знаете, для того, чтобы проект был действительно вот такой вот душевный, нефальшивый, очень важно кто его делает. Так вот с «Танцую для тебя» работает именно та команда! И пары... Мне очень понравилась история львовской очень красивой девушки Марьяны. И пара очень красивая! История такая высокая. Я думаю, что людям, которые смотрят этот проект, важно знать, что все участники будут награждены. Что не случится такого, когда один умел танцевать и победил, а остальные остались у разбитого корыта. Те проблемы, которые заявлены в шоу, достаточно сложные для человека. И просто так „Не выиграл – и ушел!” – в этом была бы какая-то такая горечь. Мне кажется, сейчас проект набирает обороты. Увидим, будем следить.



- Как Вы оцениваете возможности и значения современного телевидения с точки зрения его социальной роли? Телевидения вообще, и таких проектов как «Танцую для тебя» в частности?

- Телевидение в принципе вещь циничная. На чем делаются деньги в этом бизнесе? На зрелищности. И мораль каждого нового проекта, каждого эфира, находится в другом, в чем-то определенно своем.

Для меня эта тема тоже очень важна, потому что я со своей командой занимаюсь именно социальной проблематикой. Я никогда не была журналистом гламурного издания, или политическим журналистом, или экономическим. Для меня всегда любопытна жизнь человека.

Телевидение, повторюсь, цинично по определению. Оно использует человеческие слабости, оно на этом зарабатывает деньги. А вопрос этический зависит от создателей каждого конкретного шоу. Мне в моей программе грань соблюсти удается. И раньше, в „Проти ночі” например, где у нас были такие же истории, - нам удавалось сохранить и показать зрителю свой подход к человеческой жизни как к очень хрупкому, стеклянному кувшину. Для нас проблема каждого конкретного участника - это не то, на чем можно заработать, разбив тот самый кувшин. Затянуть к себе в эфир человека, профессионально принудить его раскрыться и использовать эту его откровенность, чтобы заработать на этом - абсолютно не наш стиль и на „1+1” это никогда не приветствовалось. Я думаю, «Танцую для тебя» выдерживает ту же ноту.

Я верю, что на телевидении можно оставаться человеком, к которому люди приходят рассказывать про свою жизнь, не за гонорар. Человеком, к которому идут с приязнью, зная, что поберегут и помогут. И я верю в то, что на телевидении такое возможно, каким бы оно циничным не было. Так работает ТВ во всех странах, не только у нас. Я очень много разъезжаю в силу своей работы – так как работаю в Парламентской Ассамблее Совета Европы - и постоянно смотрю телевизор. Неважно, знаю ли я испанский или итальянский язык. Но я постоянно смотрю, что они делают, какое оно. Везде это есть!

Что касается «Танцую для тебя», я уверена, что его создатели смогут найти деликатную грань благородства. И я знаю, что люди внутри проекта ориентируются именно на это. Это понятно и видно – в шоу не просто случайно подобраны красивые пары. Все, кто принимает участие в шоу, будут отблагодарены за свой порыв. Им помогут, их поддержат. Так же, как мы делаем в своей передаче. Это абсолютно реально - я видела собственными глазами! Не было еще такой программы «Без Табу», после которой участники не получили бы хоть какой-то помощи. Помогают все – чиновники, которые смотрят... Ведь когда они смотрят, они - не чиновники, они такие же люди. Их жены влияют на своих мужчин-министров. Это работает. Я тому свидетель, я это знаю. Если бы люди не верили, они бы не звонили, не приходили на шоу. А к нам все просятся прийти в программу, рассказать о себе. Участники не только получают помощь – у нас, знаете, формируется какое-то братство. Потому что герои этой программы сталкиваются с героями той программы, потом друг другу помогают. И выходит такое большое, как когда-то называли, „общество взаимопомощи”. Поэтому такие проекты нужны.

