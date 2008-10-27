Diar спелась с панками (ФОТО)

В этот вечер на одной сцене собралось небывалое количество звёзд украинской эстрады – Александр Пономарёв, Виталий Козловский, Гайтана, Светлана Лобода, Мика Ньютон, ВИА «Кобза» - это далеко не полный список Артистов, принявших участие в мероприятие. Певица Diar, также приглашённая принять участие в концерте, подготовила сюрприз. Именно на сцене ДК «УКРАИНА» состоялась презентация её новой песни «Сладкая ложь». Автор слов и музыки – Юрий Смалиус – продюсер певицы и руководитель студии BRITRECORDS. Появилась Diar на сцене не одна, а с группой Панков! Именно в таком образе предстали музыканты певицы. «Я очень волновалась перед выступлением – ведь это первая публичная презентация моей новой песни. Это лирическая композиция, которая максимально соответствует сегодняшнему времени года и моему настроению» - прокомментировала Diar после выступления. Уже в ближайшее время песня попадёт в ротацию на радиостанции Украины, а также в хит-парад на телеканале OTV. А пока во всю идёт подготовка к съёмкам видео-клипа на неё.