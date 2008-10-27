Батурин посмеялся над Рудковской

Поводом для судебного разбирательства стал размещенный 5 сентября на сайте Russia.Ru видеоролик "Школьный скандал 1 сентября. Банда Яны Рудковской. Виктор Батурин обвиняет бывшую жену". Истцы требуют опровергнуть распространенную информацию и взыскать в пользу каждого по 500 тысяч рублей. Недовольство экс-супруги миллионера, фигуриста и певца вызвала критика Батуриным нравов этой звездной компании. В новом интервью телеканалу Russia.Ru Батурин обосновал свою позицию и поделился прогнозами относительно судебного разбирательства. "Я не стыжусь этих слов, потому что они являются правдой и не сказаны в каком-то нелитературном виде", - говорит бизнесмен. Батурин признался, что, давая это интервью, подразумевал возможность судебного разбирательства: "Я применял те выражения и высказывания, которые в любом случае мне будет легко отстаивать в суде. Можно только поблагодарить людей, что они за свой счет предоставляют мне такую высокую трибуну, как суд, где я могу совершенно спокойно защищаться и доказывать, что все, что я сказал, правда". Миллионера позабавила сумма иска. "Смешная, конечно, история. И более того, она смешна тем, что имеет цену, - заявил бизнесмен. - Рудковская оценила себя в 500 тысяч. В общем-то это недорого. 20 тысяч долларов. Девушки, которые оказывают эскорт-услуги, стоят дороже". Батурин также сообщил, что Яне Рудковской не понравились некоторые слова, использованные в ее адрес. "Что в этом обидного, я не знаю. Яна прекрасно знает свою биографию. Я ее знаю десять лет. Из них шесть лет в браке. И она мне досталась не девственницей. И я женился на ней только потому, что она от меня забеременела, никакого секрета тут нет. На что тут обижаться? – недоумевает Виктор. - Интимные отношения между мужчиной и женщиной вне брака считаются блудом и не приветствуются. Поэтому нормальные люди, если попадают в такую ситуацию, это скрывают. Те, кто это выставляет напоказ, конечно, люди неприличные". Претензии Евгения Плющенко к Виктору Батурину связаны с тем, что бизнесмен упрекнул фигуриста в несдержанности при употреблении алкоголя. "Я не пью двадцать лет. Семь лет не курю. Могу вам сказать совершенно четко, как бывший математик, все люди делятся на три категории: трезвенников, пьяниц и алкоголиков, - объясняет Батурин. - Плющенко по определению трезвенником не является, потому что он употребляет спиртные напитки. Я не знаю, как нормальный человек будет бросать молодую жену с ребенком ради такой перезрелой тыквы, как Яна Рудковская. По-тихому шкодил бы и все, зачем напоказ это выставлять?" Виктор Батурин уверен, что Дима Билан принимать участие в суде не будет: "Билан точно заберет свой иск, испугавшись. Вообще Билану надо каяться, ему жизни не хватит расплатиться по тем обязательствам, которые он имеет перед организацией, которая сделала его звездой. У меня иногда складывается впечатление, что Билан типа пуделя, которого на поводке водят напоказ толпе", - дает оценку своему бывшему подопечному Батурин. Миллионер пообещал, что приложит все силы, чтобы заседания суда были открытыми и там была пресса. "Потому что "Звезды на льду" отдыхают, - замечает бизнесмен. - Я постараюсь из этого сделать долговременное шоу, чтобы регулярно получать удовольствие от посещения суда".