«Группа ПМ» представляет новый клип

27 октября 2008, 12:03

Новый клип коллектива «Группа ПМ» на песню «Давай попробуем вернуть» снимали в павильоне крупнейшей российской кинокомпании «АМЕДИА».

«Мы выбрали именно эту площадку, потому что по комфорту, удобству она оптимальна» - делится режиссёр клипа Алексей Голубев. Алексей Голубев известен работами над видео для Д.Джокера, гр. «ВИА Сливки» и др. Оператором клипа стала Маша Соловьева (работала над фильмами «Глянец», «Мужской сезон – бархатная революция», «Пушкин»): «В скором времени мы с Машей будем делать короткий метр, - рассказывает Голубев, – мы дружим около года, сделали несколько совместных работ. И вот сейчас сняли новый совместный клип». Один из участников группы, Жан Милимеров, рассказал, что с режиссером их связывают давние дружеские отношения: «Мы все находимся буквально на одной волне с Алексеем. Понимаем друг друга с полуслова. А это невероятно важно в работе!». Когда Алексей послушал песню в исполнении Жана, Пита, Марата и Славы, у него сразу появились идеи и «картинки» будущего клипа: «Сперва мы с Жаном обсудили возможные варианты видео. Ему всё понравилось. Например, «подлетающая в дымке» к каждому из героев женщина. Основной цвет клипа – серебряный, но при этом остаются розоватые оттенки… Ну и так далее. Многие нюансы дорабатывали совместно с Жаном. Подготовили раскадровку, прорисовывали – это обязательно. Вторым «посвящённым» оказался Марат, который воскликнул: «Я тебе, Лёша, доверяю!» - и закрутилась работа, - делится режиссёр. - В итоге наш творческий процесс оказался на редкость продуктивным и слаженным». Для съёмок клипа на песню «Давай попробуем вернуть» была использована специальная камера с функцией Motion Control (MC). Система MC позволяет связать камеру с компьютером. В мировом кинопроцессе она используется для съёмки сложных траекторий для достижения различных эффектов. Одно из главных преимуществ – создание эффекта свободно перемещающейся камеры внутри различных декораций. Возможности MC использовались при создании фильмов «Титаник», «Пятый Элемент», «Армагеддон», «День Независимости» и др., в съёмках музыкальных клипов у Bjork, Madonna, Oasis, Kylie Minogue и всевозможных рекламных роликов. Аренда MC обходится… недёшево – она равна стоимость солидной модели новой иномарки! «В отечественном шоу-бизнесе Motion Control применяли в съемках клипов А.Руссо, Тимати, «Uma2RmaH». Но они не использовали ее настолько активно в отличие от нас!» - улыбается Голубев. Безусловно, работали и с режимом съемки на хромокей – зелёный фон, который в итоговой версии клипа «превращается» в насыщенную разными оттенками (а, подчас, и сюжетами!) картинку. Особую благодарность съемочная группа выражает продюсеру производства Марии Ведешиной, без которой был бы сложно организовать процесс съемки – это аренда камеры, павильона и др. Имидж участников для съёмок в клипе разрабатывался известным стилистом Натальей Пилат. Идея клипа – о вечных темах счастья, любви и взаимопонимания. О жизни, о смене ситуаций и настроений. Четыре солиста группы – четыре стихии, четыре времени года. Главный женский образ великолепно воплотила солистка группы «Королева» Агнета, которую выбрали после кропотливого процесса кастинга. Талантливая артистка не только точно выполняла команды режиссера, но и прямо на съёмочной площадке самостоятельно ставила танцевальные фрагменты! «В нашем клипе Пит олицетворяет лето, и следом, плавно, обвиваясь виноградной лозой, наступает осень – летят листья на Славу… Всё в такой вот романтическо-философской манере» - пояснят режиссер. «Фактически Агнета стала у нас основным действующим лицом, а ребята – статисты!» - смеётся Голубев. Кстати, зрителям будет непростой ребус: определить, настоящие ли листья в клипе, или же это всё та же самая компьютерная графика! Если принимать версию о том, что они настоящие, то достать листьев в достаточном количестве и качестве для многочисленных дублей было непросто. Поскольку «широко шуршащая под ногами» осень еще не наступила. Представляя песню «Давай попробуем вернуть» (муз. – А.Хоралов, ст. – А.Дементьев), участники коллектива «Группа ПМ» совершили новый рыцарский поступок: песня в их «фирменном» многоголосном звучании – это одна из форм благородства и мужественности. Это нежное объяснение в любви и преданности, шаг навстречу любимому человеку. Хит «Давай попробуем вернуть» в разное время исполняли гр. «Самоцветы», сам Аркадий Хоралов (с гр. «Красные маки»), А.Малинин и Л.Долина. Эта песня для автора музыки стала знаковой: именно с неё началось признание певца и композитора Аркадия Хоралова широкой публикой. Ни один танцевальный вечер по всему СССР не обходился без этой песни в исполнении местных ВИА! И сегодня, несмотря на всю трогательность, хрупкость и романтичность этой композиции именно такие душевные нотки, как в этом хите, необходимы публике. Аранжировка, сделанная сегодня в студии коллектива «Группа ПМ» (эту песню группа уже исполняла раньше в ином варианте), придаёт обновленной версии песни непередаваемый шарм. Чередование мажорных и минорных интонаций – как отражение человеческой жизни, отношений между людьми. Несмотря на глубокий романтизм песни Аркадия Хоралова, она звучит современно и свежо. Это не ретро-шлягер, созданный более двух десятилетий назад, а настоящий хит, настроение и смысл которого актуальны всегда. Песенная классика любима публикой, эти хиты знают наизусть миллионы людей. «Группа ПМ» внесла в историю этой песни свои интонации – выразительные и глуби

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