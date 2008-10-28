Никитин пиарит своих девушек, а Павлик – своих мальчиков

Фильм, снятый по прототипу одноименной компьютерной игры не мог оставить равнодушными игроков, не оставляющих компьютерный стол ни на секунду. Также не оставил он равнодушным и известного продюсера нашего времени - Юрия Никитина. «Карабас-барабас» пришёл не сам, а со всей своей свитой в лице новоиспеченного папочки Василия Бондарчука и группы «Holywood». Вышеуказанный коллектив никто бы и не узнал, если бы рядом не стоял Никитин и не пил дорогой коньяк, а девочки в свою очередь пытались не отходить далеко от своего попечителя, дабы их можно было хоть как-то идентифицировать. Бондарчуку идея с презентацией фильма не была по духу, отец ребёнка Кати Веласкес хотел побыстрее попасть домой к любимой жене. У троих брюнеток из группы «Горячий шоколад» пока нет серьёзного семейного положения, поэтому девушки развлекались в своё удовольствие и ни о чём лишнем не позволяли себе размышлять. Им, кстати, к счастью, уже не нужно водить за собой продюсера для «опознавания». Да и клонов у них пока нет, как и они не являются стандартными клоном девичьих групп, где по обыкновению блондинка, брюнетка и рыжая. «Губная» соперница Светланы Лободы – DJ Ева пришла на вечеринку по поводу презентации фильма «Макс Пейн» не одна и даже не со своим неизменным спутником Тарасом Краскиным. Ева находилась в компании приятного, но никому неизвестного мужчины и всё время обнималась у барной стойки. Дети Виктора Павлика – квартет «Павлики International» также посетили допремьерный показ нового фильма. По правде сказать, где сейчас только нет этих «павликов». Только в основном «старая гвардия» водит из везде за собой, о порой и у папочки нет времени, потому ребят пускают на произвол судьбы. Благо и их уже стали узнавать особо продвинутые не только в шоу-бизнесе, но и за его пределами, в которых пока обитает группы из четырёх молодых парней. Известная своими приключениями певица Маша Фокина тоже порадовала своим присутствием гостей презентации. Между прочим, исполнительница, как и полагается, после небольшой тусовки отправилась в кинозал поглощать новую картину «Макс Пейн». А вот Юра Никитин с командой молодости своей всё стояли в фойе и выжидали, когда же можно будет спокойно оставить стены кинотеатра и пуститься в дальнейшее плавание.