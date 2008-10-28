Russian Fashion Week: 65 показов и 20 вечеринок

Показы Российской Недели Моды сезона весна-лето 2009 пройдут на площадке обновленного после реконструкции Конгресс-Центра ЦМТ на Красной Пресне. В этом сезоне RFW расширяет границы своего присутствия в городе. 111 событий - это более 65 показов, 8 деловых семинаров и пресс-конференций, порядка 20 вечеринок, fashion-проекты с 5-ю магазинами «Республика» и 7-ю лучшими ресторанами города, концептуальная фотовыставка при поддержке TopShop, благотворительная акция дизайнеров RFW и фонда «Линия Жизни» и многое другое. Впервые в России и исключительно в рамках Russian Fashion Week свою коллекцию представит Ее Королевское Высочество Принцесса Сириваннавари. Коллекция «Ethnic Rock», уже покорившая подиумы Парижа, будет выставляться на протяжении всей недели моды на основной площадке RFW. 28 октября Ее Высочество лично откроет Российскую Неделю Моды сезона весна-лето 2009. Это не первый визит представителей королевских семей на RFW. Несколько лет назад Принц Эндрю Герцог Йоркский присутствовал на показах Russian Fashion Week. В расписании показов RFW этого сезона - более 60 дизайнеров из России, Украины, Испании, Италии и других стран мира. Свои коллекции представят постоянные участники RFW: ПАРФЕНОВА, Юлия Далакян , Chistova&Endourova, Viva Vox, SERGUEI TEPLOV, Cyrille Gassiline, KATIA MOSSINA, POUSTOVIT, Konstantin Gayday, Masha Kravtzova, Anastasia Z, Елена Макашова и Ирина Хакамада, Людмила Норсоян, Дмитрий Логинов, Егор Зайцев, Елена Супрун, Маша Шароева, Ольга Самощенко, Ольга Бровкина, Ольга Деффи, PERSONAGE, Mainaim и многие другие. В этом сезоне на подиумах Russian Fashion Week дебютируют более 10 модельеров, в том числе известные российские дизайнеры Олег Бирюков, Людмила Мезенцева и Сабина Горелик. Дизайнер Маша Цигаль, чей показ состоится 1 ноября, возвращается на RFW после некоторого перерыва, точно так же, как и Светлана Тегин, чью новую коллекцию можно будет увидеть 3 ноября. «В этом сезоне для представления новой коллекции я выбрал RFW, как одно из самых влиятельных и ярких модных событий в России, - поясняет Олег Бирюков, чей показ на Российской неделе моды состоится 3 ноября. - Очень рад, что увидел здесь команду профессионалов и большое внимание к нашей марке. Сильной стороной RFW всегда была мощная PR-поддержка дизайнеров. Ведь дизайнер не только создает коллекцию, но и нуждается в хорошем освещении ее в СМИ». Международную составляющую в Российскую Неделю Моды привнесут зарубежные дизайнеры Custo Barcelona (Испания) и Toni Francesc (Испания) - хэдлайнер Mexico Fashion Week, Alessandro de Benedetti (Италия), Мария Власова (Латвия) - хэдлайнер Riga Fashion Week. В качестве гостей Russian Fashion Week, помимо влиятельных fashion-критиков, ожидаются руководители нескольких европейских недель моды. Новый сезон Российской Недели Моды уникален еще и тем, что впервые событие выходит за рамки своей основной площадки, осваивая новые территории и пространства Москвы. Russian Fashion Week - мероприятие «строго по приглашениям», но в этом сезоне даже те, кто не получил приглашения на показы, окажутся в сфере влияния русских дизайнеров моды. В течение месяца, начиная с 20 октября, значок « RFW рекомендует» можно будет встретить на специальных стендах сети магазинов «Республика», которые будут посвящены самым интересным, по мнению дизайнеров Russian Fashion Week и «Республики», явлениям актуального искусства: именам, книгам, музыке. Другой проект RFW нового сезона - «Сладкий Вкус Моды» - охватит гастрономическую составляющую жизни мегаполиса. Лучшие рестораны города - Bistrot, Nabi, Family Floor, «Павильон» и др. - на время проведения Российской недели моды пополнят свое меню авторскими десертами дизайнеров-участников RFW. В этом сезоне впервые канал World Fashion Channel будет транслировать в прямом эфире все показы Недели и интервью с дизайнерами из специально оборудованного VIP- corner «Императорская коллекция».