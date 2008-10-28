Васе Фроловой нравится, когда ее сравнивают с Умой Турман

По условиям программы, прежде, чем прийти в студию, все герои проходят проверку на детекторе лжи. Андрей Волык – президент Международной лиги полиграфологов и Директор центра детекции лжи, на предварительной процедуре каждому участнику задает около ста вопросов. Но только 10 из них выносятся на всеобщее обсуждение. По правилам, ответив дважды неправдиво, участник покидает программу. Что и произошло с Василисой... Несмотря на то, что в начале съемки она очень смело заявила: дескать, скелетов в шкафу у нее нет. Первый вопрос прозвучал так: «Считаете ли Вы своей заслугой, что имя Василиса стало популярным среди украинцев?». Без лишней скромности Фролова ответила: «Да». И Андрей Волык подтвердил, что участница программы сказала правду. Вердикт «Брехня» Василиса услышала, ответив на второй вопрос. Ведущий Андрей Доманский поинтересовался у Фроловой: «Вам нравится, когда Вас сравнивают с Умой Турман?». - О, нет! – протяжно произнесла Вася. – Мне это сравнение уже порядком надоело… Я недавно снялась в фильме, где играла девушку, похожую на Уму. Очень хочу, что бы эта роль поставила точку в этих сравнениях. И, как бы немного оправдываясь, добавила: «К Турман у меня претензий нет. Наверняка, она очень хорошая…». Ответ Василисы звучал очень правдоподобно, но… оказался неправдой. Более откровенный вопрос прозвучал немногим позже. - Вы знаете, как на Вас действуют наркотики? – поинтересовался Доманский. - Да, – кратко ответила Фролова… - Это было, и ничего страшного я в этом не вижу, - с тем же спокойствием объяснила Фролова. – Речь же идет не о тяжелых наркотиках… Кроме этого, в программе «Тільки правда?» Василиса припомнила свое появление в оголенном виде в телеэфире. Объяснив это тем, что таким образом она с соведущим хотела отметить праздник Ивана Купала. И опровергла слухи, касающееся ее новой квартиры, заявив, что покупала жилье самостоятельно. Смотрите «Тільки правда?» на Новом канале каждую пятницу в 22.20