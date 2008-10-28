Татьяна Пискарева: «Все «фабриканты» для нас, как родные дети…» (ФОТО)

28 октября 2008, 10:51

У заслуженной артистки Украины Татьяны Пискаревой сейчас горячая пора.

Несколько раз в неделю она спешит в «Звездный дом», где учит «фабрикантов» искусству вокала. Мы решили побеседовать с Татьяной о том, какие впечатления от «Фабрики звезд-2» у нее сложились за это время.
- Татьяна, еще во время кастингов на вторую «фабрику» Наталью Могилевскую спросили, каковы, на ее взгляд, основные просчеты «Фабрики-1». Она ответила коротко и конкретно: «Где звезда? Где хит?» Как вы считаете, сейчас среди обитателей «Звездного дома» есть потенциальные «звезды»? Кто уже на сегодня реально способен «порвать зал»?
- Конечно, уже сейчас можно сказать, что есть такие. И прежде всего, за счет своей харизмы. Если они не устанут трудиться (все таки психологически - это серьезная нагрузка), думаю, скоро мы узнаем имена новых звезд.  
- Скажите честно, лень присутствует у ребят периодически?
- Конечно. Но не потому, что они забыли, для чего сюда пришли. Они вначале все очень серьезно взялись, работали, учились. Но сказывается психологическое давление - прежде всего, потому, что они живут под одной крышей, при постоянном присутствии камер.  
- У вас уже есть любимчики?
- Нет, конечно. Другое дело, что есть люди, которые изумляют  чисто профессиональными данными. Но мы, педагоги, должны ко всем относиться ровно.
- Но кого-то особо лично вы можете отметить?
- Если рассматривать в качестве мерила концертные выступления - кто как артист смог дать свое «я», неповторимый образ, которого еще не было, - в этом смысле мне очень интересен Борис Апрель. Даже несмотря на то, что в последнее время он несколько сдал. Возможно, с ним происходят некие перемены, вызванные тем, что  каждую неделю уходят ребята, ставшие его друзьями.
- А кто вас поразил больше всего неожиданным «рывком» вперед?
- Сначала очень ровно шел Дарвин. Как артист совершенно не обращал на себя мое внимание, честно. Но когда он стал раскрываться в песнях, которые пишет не только для себя, но и для «фабрикантов», для «звезд». И когда я услышала в его исполнении песню «Амстердам», для меня это было откровением. Я увидела в этом молодом талантливом человеке, если хотите, новую Земфиру - но только в ином качестве, ином стиле. Вспомните, когда она появилась, никто не понимал текстов певицы, ее непохожесть на артистку, но сейчас людей, которые хотят ее слышать, огромное множество, и я в том числе. Когда я услышала Дарвина, у меня были похожие ощущения.
- Татьяна, как происходит взаимодействие Натальи Могилевской с педагогами?
- Мы собираемся, совещаемся, она ставит задачу, мы воплощаем ее в жизнь. Конечно, у каждого из нас может быть и отличное мнение, но субординация и командная работа в нашем случае - главное условие успешного финального результата. И то, что она блестяще с этим справляется, прекрасно видно по рейтингам «Фабрики-2», которые гораздо выше, чем у предыдущей. Наталья отобрала специалистов, выстроила четкую схему работы, и она как музыкальный продюсер точно знает, как должен продвигаться каждый из «фабрикантов». И нет повода не доверять ее опыту и профессионализму.
- Каковы отношения педагогов с «фабрикантами» - больше деловые или все-таки уже по-человечески теплые?
- Ох, за это время мы так их полюбили, стали одной семьей - и в этом, наверное, есть обратная сторона медали. Потому что мы глубоко и близко их приняли. Как своих детей. В отличие от нас у  Наташи есть видение ребят как потенциального продукта шоу-бизнеса. Она имеет это видение продюсера. А мы не были продюсерами. Мы - педагоги, артисты, и в этой связи нам сложнее. Вроде и не должны их любить, а… так сложилось, что полюбили. (Улыбается)
- Татьяна, откройте зрителям секрет: каково примерное процентное соотношения среди ребят тех, кто когда-либо занимался вокалом, и тех, кто пришел «чистым листом»? .
- Это не секрет: 80% не учились петь никогда и нигде. Что называется, пришли с улицы. Но они настолько харизматичные! Мне кажется, именно на этом Наташа и строила свой выбор. Я все-таки думаю, что проект интереснее смотреть, когда человек абсолютно с нуля за короткое время на глазах у всей страны превращается в личность, в настоящего артиста!  

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