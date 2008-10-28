СРОЧНО! Умерла мама Юрия Антонова

В начале октября Наталья Михайловна перенесла гипертонический криз и подхватила тяжелую форму пневмонии. За ее жизнь врачи боролись почти месяц. Но все усилия оказались тщетными. Наталья Антонова умерла в больнице, куда была госпитализирована еще 5 октября, сообщает Life. Напомним, три недели назад бригаду «неотложки» Наталье Михайловне вызвал сын. Юрий Михайлович просил врачей быстрее приехать, обеспокоенный певец говорил, что маме очень плохо и он сильно переживает за ее здоровье. К трехэтажному особняку певца в Новопеределкине машина «скорой» приехала спустя десять минут после вызова. Едва взглянув на больную женщину, врачи поняли, что сыну было из-за чего беспокоиться. 85-летняя Наталья Михайловна находилась в крайне тяжелом состоянии. Врачи измерили давление и стали готовить пациентку к немедленной госпитализации. Стрелка тонометра показала значения 300 на 80. - В таких случаях необходимо лечение в стационаре, где есть аппараты и сильнодействующие лекарства, - рассказал врач бригады «скорой». - Последствия такого высокого артериального давления могут быть самые печальные. Кроме гипертонического криза у Натальи Михайловны врачи заподозрили пневмонию. Но несмотря на все уговоры, пожилая женщина категорически отказывалась ехать в больницу. Медикам пришлось в домашних условиях поставить ей капельницу, сделать несколько уколов. Однако давление никак не удавалось понизить. Врачи «скорой» связались с подстанцией и попросили вызвать спецбригаду на реанимобиле. - Обычно такие бригады обслуживают тяжелых пострадавших в автокатастрофах, - говорит врач «неотложки». - Машины оборудованы всем необходимым съемным оборудованием для реанимации тяжелых больных. Только после интенсивной терапии Наталье Антоновой стало лучше. В клинику женщина так и не поехала. - Я не могу оставить своих 30 кошек и 15 собак, - заявила врачам Наталья Михайловна. - Кто же за ними будет ухаживать? Лечите меня дома. Юрий Антонов пообещал врачам, что в случае повторного приступа обязательно отвезет мать в больницу даже против ее воли. Уже через несколько часов певцу снова пришлось вызывать бригаду врачей. К этому моменту пожилой женщине стало совсем плохо. Медики настояли на экстренной госпитализации. В клинике Наталью Михайловну сразу положили в реанимацию. Состояние женщины было крайне тяжелым. За жизнь Натальи Антоновой врачи боролись почти месяц, но все усилия были напрасными. Организм пожилой женщины не справился с болезнью. Все время пока Наталья Михайловна находилась в больнице, сын практически не отходил от нее. Смерть самого близкого человека стала ударом для Юрия Антонова.