В одноклассниках Маша Фокина обзавелась Магнатом (ФОТО)

И хоть в последнее время Маша Фокина редко виделась с Мартином, так как он жил у её родителей, но боль разлуки колко засела в сердце исполнительницы. И родители певицы, и она сама очень сильно привыкли к домашнему питомцу, он стал для них настоящим членом семьи. Поэтому, чтобы развеять грусть утраты, Маша Фокина решила найти похожего лабрадора, который стал бы новым воспитанником и любимым питомцем семьи Фокиных. Поиски длились усердно, и результат не заставил себя ждать. Общаясь с друзьями и знакомыми на общелюбимом сайте odnoklassniki.ru, Маше предложили полуторамесячного щенка лабрадора. Увидев черненького кругленького малыша с добрыми глазками, Маша сразу же решила его забрать. Певица приобрела его за $ 650 и назвала Магнатом. Теперь Фокины радуются новому пополнению в их семье.