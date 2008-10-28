От внука Магомаева скрывают смерть дедушки

28 октября 2008, 11:30

Вчера Россия и весь мир прощались с величайшим певцом - Муслимом Магомаевым.

С самого утра к зданию на Триумфальной площади сотни людей несут цветы. - С ним связана вся моя молодость. Я выросла на его песнях, - говорит москвичка Валентина. - Все их знаю наизусть. Проститься с Магомаевым пришли многие известные люди: Зураб Соткилава и Олег Газманов, Лев Лещенко, Александр Градский, ровно в полдень прибыла Алла Пугачева в сопровождении Максима Галкина... - Посмотрите, здесь собрались представители разных поколений, все его знали и любили, - вторит ей другая женщина - Галина. - Пришли все: от мала до велика. Такие люди появляются раз в 100 лет. Это Человек-эпоха. Тамара Синявская впервые после того страшного дня, когда не стало Муслима Магометовича, покинула свою квартиру в Леонтьевском переулке, где они с мужем провели много счастливых лет. - Сейчас, пока в доме люди - еще ничего... - призналась безутешная вдова. - А когда я вернусь сюда, в пустую квартиру... Это будет очень трудно... Трудно - это не то слово! Это же - МОЙ Муслим!!! Большой ребенок... Утром Тамара Ильинична поехала в морг, чтобы забрать тело. Оттуда гроб повезли в концертный зал, где сейчас проходит гражданская панихида. Накануне родные позвонили в морг и попросили провести дополнительное бальзамирование: великого певца похоронят на родине в Азербайджане только завтра. Тайна И только один из самых близких Муслиму Магометовичу людей до сих пор не знает о его смерти. 65-летняя супруга артиста Тамара Синявская категорически запретила рассказывать о его смерти 7-летнему внуку. Маленький Алан очень любил своего дедушку и часто приезжал к нему в гости. Родные боятся, что для ребенка известие о его кончине будет сильнейшим стрессом. Единственная дочь великого певца Марина вместе со своим мужем Александром Козловским сегодня прилетает в Баку из Америки. Марина так и не смогла получить российскую визу, чтобы проститься с отцом в Москве. В США Марина переехала вместе с мужем. А два года назад перевезла в Америку свою мать - первую жену Муслима Магомаева Офелию. Сюда же, в Огайо любил приезжать знаменитый отец Марины. Приезжал вместе с супругой. - У нас с Тамарочкой прекрасные отношения, - говорит Офелия. - То, что нас с Муслимом связывало - было давно. Она же не уводила у меня мужа. Они встретились после нашего развода. Да и Марина ей как дочь. Она с внуком часто ездила к отцу... Внук 7-летний Алан еще не знает, что больше никогда не увидит дедушку. - Тамара сказала: «Алану ничего не говорите. Я не хочу, чтобы он плакал», - поделилась с LIFE.RU Офелия. - Это ее желание, и мы не можем не выполнить эту просьбу. Офелия очень хотела поехать на похороны, чтобы еще раз увидеть человека, которого так любила в молодости. - Но кто же тогда останется с внуком?.. - вздыхает Офелия. - Конечно, очень жаль. Слишком рано он ушел. Бедная Тамара... Она сейчас там в ужасном состоянии. Вдова Тамара Ильинична в последние дни не отходила от любимого мужа ни на минуту. Одному Богу известно, что она пережила за долгие месяцы болезни. Она всегда старалась прийти ему на помощь, поддержать, придать сил. Но перед страшным недугом ее любовь оказалась бессильной... - Он же дома был со мной до последней минуты, - плачет Тамара Ильинична. - Мы проговорили всю ночь... О чем? Не надо об этом, - вдову певца душат рыдания. - Не сейчас... Мне очень тяжело... Потом, когда-нибудь... После приступа, который с Тамарой Ильиничной случился в субботу утром, она держится из последних сил.

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