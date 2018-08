СРОЧНО! Земфиру обокрал ее тур-менеджер

25 октября на закрытом сборном концерте в Алма-Ате среди других звезд из Москвы ждали и Земфиру. Когда организаторы мероприятия не дождались в аэропорту певицу c музыкантами, то заподозрили неладное и стали названивать менеджеру Евгению Морозу. Этот молодой человек заранее получил за выступление артистки 70 000 евро, плюс авиабилеты на всю группу. Но телефон не отвечал. С самой артисткой алмаатинцам удалось связаться только с утра. Выяснилось, что Евгений Мороз уже как полгода не является сотрудником Земфиры. Как же такое могло произойти? Видимо, организаторы в Алма-Ате давным-давно переписали телефон Евгения с сайта Земфиры. Сейчас там указаны совсем другие номера. Позвонили, а шустрый Евгений сообразил, что может неплохо заработать. - Я несколько дней назад отпустила группу в отпуск, доделываю альбом бисайдов, и никуда лететь не собиралась, - сообщила "КП" Земфира. - Была очень удивлена, когда мне начали звонить и спрашивать, почему я не в аэропорту. Этот Мороз давно у меня не работает. Это аферист, который был пойман за руку на воровстве. Удивляет беспечность организаторов. Они не удосужились ни попросить у него документ, подтверждающий правомочность его действий от моего имени, ни заглянуть на мой сайт, на котором только действующие телефоны менеджмента. Печальная история, ещё раз доказывающая, что в шоу-бизнесе, где полно проходимцев, нельзя терять бдительность. Надеюсь, что правоохранительные органы окажутся на высоте и справедливость будет восстановлена. Мы позвонили в концертное агентство в Алма-Ате. - Мороз контактировал c нами, как директор группы, - рассказала сотрудница Наталья. - Забрал деньги и исчез. Мы разыскивали его весь вечер и всю ночь накануне выступления, потом вышли на Земфиру. Которая, как оказалось, о своем концерте ничего не знала… Евгений Мороз, который был уволен артисткой в начале апреля 2008 года, продолжал по своей воле исполнять обязанности директора Земфиры и не прекращал отвечать на звонки организаторов и заказчиков мероприятий. Когда он был пойман с поличным и уволен за воровство весной 2008 года, у него оставался шанс исправиться: тогда этот факт не был предан широкой огласке. - Человек напрочь забывший, что такое честь и совесть, - говорит о нем Табриз Шахиди, один из организаторов концерта в Алма-Ате. - Этот поступок никогда более не позволит ему жить с открытым лицом и чистыми глазами. Видимо, этот неудачник решил, что называется, "напоследок нагадить" артисту и своровать сумму, за которую он, как стало ясно, продал свою совесть. Этот, недостойный даже упоминания человек, наверное, плохо себе представляет весь ужас последствий, которые отныне будут сопровождать его на протяжении всей его никому теперь не нужной жизни. Я очень надеюсь, что людям, которые отдавали деньги мошеннику и вору Евгению Морозу, все-таки удастся найти его и вернуть деньги заказчику, а также предать Евгения суду, который, например, по американским законам должен был бы конфисковать имущество и посадить его лет на двадцать. Мороз Евгений Владимирович, 1982 года рождения, c февраля 2007-го по 1 апреля 2008-го работал тур-менеджером Земфиры, выходил на сцену в качестве саксофониста. В настоящее время продолжает выдавать себя за представителя Земфиры, совершил 2 кражи, по которым возбуждено уголовное дело. Если вы владеете какой-либо информацией о его местонахождении, просьба позвонить по т. +7-903-524-24-38 или 02.