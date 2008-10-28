Светлана Лобода накормила слонов (Эксклюзивные ФОТО)

За пятнадцать минут до начала шоу львовский цирк, где проходил концерт, был заполнен на девяносто процентов. Светлана вышла со словами: «Я вас вітаю у Львові!», и зал взорвался овациями. Артистка выглядела, как всегда бесподобно – на ней было платье ручной работы, расшитое стразами и жемчугом, большие серьги и ожерелье с камнями Swarovski, а также прозрачные туфли на высоком каблуке. Во время выступления, мужчина средних лет вывел на сцену двух собак породы чау-чау и сказал, что это щенки, которые росли специально в подарок Лободе. «Какие огромные! Что же я буду с ними делать?!», - воскликнула Светлана, «Кормить!», - ответил незнакомец. На что Лобода приняла подарок и попросила завести их к себе в гримерку и собак, и мужчину и накормить. Еще одним важным событием на концерте стало посещение его деток со львовской школы-интерната №2. Несмотря на быструю раскупаемость билетов, Светлана настояла на том, что бы 120 из них были заранее отложены для детей-сирот. На песне «Постой, мущина» дети побежали на сцену и пели с Лободой. После концерта Лобода одарила всех сувенирами и автографами. Также на концерте присутствовали родители и сестра Лободы, которые специально из Киева приехали посмотреть на нашумевшее шоу. Светлана поздравила их со сцены с двадцать седьмой годовщиной свадьбы и посвятила им свою песню «Счастье». По окончанию концерта публика никак не хотела отпускать Лободу вызывая дважды артистку на бис. Сразу после концерта Светлана попросилась в ангар покормить слонов. Набрав еды с гримерок Лобода устроила цирковое представление за кулисами