Из-за чего вернулась Юлия Лорд?

Целых пять лет исполнительница Юлия Лорд не выходила из подполья. Это было связано с разрывом Лорд и её продюсера Дмитрия Прикордонного. Теперь пара снова вместе и намерена «порвать» всех своими новыми хитами. На сегодняшний день был отснят клип на песню «Бонни и Клайд», который демонстрировали в клубе «44». Посмотреть на возвращение «блудной» дочери пришла команда «Dazzle Dreams» в полном составе. Дмитрий Цыпердюк, как самый активный участник группы пожелала певице успешного творческого плавания. По словам музыканта, у Юли есть своя ниша, которую она заняла ещё десять лет назад и до сих пор никто не смог её прочно занять. Также презентацию новой видеоработы «Бонни и Клайд» посетила солистка группы «Крихітка Цахес» Каша Сальцова. Кстати, совсем недавно коллектив Каши во главе с ней снял новый клип на песню «Щось на зразок». Песня обещает войти во второй альбом «Крихітки Цахес». Молодая певица Семирамида также пришла посмотреть на возвращение Лорд. Видимо, исполнительнице так нравится старое творчество Юлии, что она не могла себя удержать и пританцовывала на полную мощь. Когда все гости собрались, в клубе потушили свет и презентовали фильм под громким названием «Uлія comeback». Хочется верить, что столь громкое название оправдает себя и Юлия Лорд действительно кам бэк. Мало у кого получается вернуться на сцену после стольких лет перерыва. Вспомнить хотя бы ту же группу «Игрушки», они покорили раз, но им не удаётся повторить свой успех во второй раз, спустя годы. Так и выходит, что трудятся подобные артисты на благо старым поклонникам и себе любимым. Безусловно, с одной стороны это и не плохо, если думать только об удовлетворении творческой амбиций, а вот если призадуматься о материальном благосостоянии самой Лорд, Дмитрия Прикордонного и всей её музыкальной группы – то это под большим вопросом. Как говорится, время покажет.