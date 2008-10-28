Группу «ВИА Гра» забросил продюсер

А вот репертуар девичьего трио меняется не так скоро, как хотелось бы самим артисткам и их поклонникам. Напомним, "ВИА Гра" после ухода "старожилов" Нади Грановской и Веры Брежневой - это Альбина Джанабаева, Меседа Багаудинова и Татьяна Котова. Альбина в группе - самая старшая и по возрасту, и по опыту. Она-то и рассказала, как обстоят дела с дальнейшим развитием коллектива. Как пишет "Комсомольская правда", "ВИА Гра" сейчас записывает по песне в год, и возникает закономерный вопрос: что же с продюсером Константином Меладзе. Оказалось, сейчас он настолько занят, что забросил свое детище ради других проектов. "У Константина Меладзе сейчас действительно много проектов, - объясняет Альбина Джанабаева. - Это группа "БиС", группа "Инь Янь", "Фабрику" отвести. Это же огромные затраты для творческого человека. Я думаю, что в этом режиме, пока шла "Фабрика", я уверена, что он чувствовал себя замечательно и прекрасно и с какой-то регулярностью выдавал новые песни, то есть это была колоссальная работа. То есть все в порядке, ничего с Константином Меладзе не происходит. Нельзя творческого человека как-то подгонять. Нельзя требовать, то есть, я не считаю, что это правильно, и плюс у него действительно прибавилось артистов". Впрочем, назвать ситуацию в группе "ВИА Гра" творческим застоем нельзя. Даже несмотря на занятость продюсера группа продолжает напоминать о себе новыми релизами. "Недавно мы выпустили новый клип, - рассказала Альбина. - То есть песни у нас есть, видео есть, много работы, да еще записали замечательную песню, да еще и видеоклип, который выйдет в ближайшем будущем. То есть с творчеством все в порядке". "У нас действительно сейчас ожидается выход диска, - поделилась радостной новостью певица. - Туда войдет, кстати, "Американская жена" - наша новая песня. Продюсеры сочли нужным выпустить этот диск. Это будет очередной сборник, в общем. Там будет несколько ремиксов". Не могла Альбина обойти и актуальную сейчас тему кризиса. "Я думаю, что он коснулся всех, - сказала солистка "ВИА Гры". - И вас, и нас. И трудно строить прогнозы, тем более, я не финансист, я никогда не держала никаких финансовых документов в руках. Это собственно не мое, но я же слышу, все слышат, что происходит. Сейчас же стало модно разговаривать на финансовом языке, козырять какими-то терминами, я не собираюсь этого делать. Но я понимаю, что ситуация очень неспокойная. Нужно переждать и не паниковать, продолжать заниматься своим делом".