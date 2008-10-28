Кобзон: мы ничего не сделали, чтобы помочь Магомаеву

28 октября 2008, 15:40

Выступление хора имени Пятницкого завершило церемонию прощания в зале Чайковского с легендарным певцом Муслимом Магомаевым, скончавшимся в субботу на 67-м году жизни, передает корреспондент РИА Новости.

Официальная часть гражданской панихиды в Москве началась ровно в полдень в концертном зале им. Чайковского с выступления друга певца, известного музыковеда Святослава Бэлза. "Очень трудно найти слова для выражения скорби и любви", - сказал Бэлза. Он напомнил, что 45 лет назад "Магомаев впервые выступил с сольным концертом именно на сцене зала Чайковского", где сейчас Россия провожает его в последний путь. Гроб с телом Магомаева установили посреди самой сцены, убранной розами. Вдова маэстро Тамара Синявская и другие участники панихиды находились рядом со сценой. Среди пожелавших проститься со всенародно любимым певцом были министр культуры Александр Авдеев, первый заместитель мэра правительства Москвы Людмила Швецова, композиторы Николай Добронравов и Александра Пахмутова, певцы Иосиф Кобзон, Зураб Саткилава, Тамара Гвердцетели, Алла Пугачева, Юрий Николаев, худрук МХТ им. Чехова Олег Табаков и другие. "Ушла целая эпоха - его роскошный баритон покорил не одно поколение слушателей, но требовательность к себе заставила слишком рано сойти со сцены. Его последняя песня, которую он написал на стихи Есенина "Прощай, Баку, тебя я больше не увижу" не исполнится, он увидит Баку", - продолжил Бэлза. После окончания церемонии прощания с Магомаевым в Москве специальный чартерный авиарейс, который предоставил президент Азербайджана, доставит тело певца в Баку, где он и будет похоронен. Министр культуры Александр Авдеев выразил свои соболезнования и сказал, что "невозможно найти слова, чтобы утешить горе всех россиян". "Его талан собирал не только залы и стадионы, миллионная аудитория восхищалась им, - он был нашим кумиром. Бакинский соловей, которого нам подарил Азербайджан, стал достоянием России", - сказал министр. На сцену сказать последнее слово вышел также певец Лев Лещенко. "Он дарил и давал почувствовать любовь, зажег для нас новый огонь, который долгие годы горел ярким пламенем. Этот огонь потух, но он продолжает гореть в наших сердцах", - сказал Лещенко и спел несколько строчек из песен Магомаева. Ректор Бакинской академии музыки Фархад Бадалбейли, прилетевший в составе специальной делегации из Азербайджана поблагодарил "Россию за любовь к Муслиму Магомаеву". Популярная певица Алла Пугачева, единственная подошла к изголовью гроба Магомаева и стояла там несколько минут в полном молчании, сказав, что это "горе, большое горе для всего народа". "Хоть и говорят, что не сотвори себе кумира, я его себе лет в 14 сотворила. Не знаю, как сложилась бы моя судьба, если бы моим кумиром не стал Муслим Магометович", - рассказала певица. Пугачева поделилась воспоминаниями, что она мечтала познакомиться с Муслимом Магометовичем, и делала все, чтобы он узнал о моем существовании. "Это счастье мне Бог дал, и это горе он мне сегодня тоже дал", - продолжила Пугачева. Она призналась, что очень жалеет, что не спела с Магомаевым вместе. Проститься с певцом вышла также Пахмутова, которая посетовала на то, что многое из творчества Магомаева люди еще не знают. Иосиф Кобзон считает, что при жизни Магомаеву уделяли слишком мало внимания, и теперь каждый чувствует свою вину. "Мы знали, что он болен и страдает от одиночества, но ничего не сделали, чтобы помочь ему. Теперь от нас его увозят, но нам осталось его великое наследство в качестве записей", - сказал Кобзон. Сразу после слов артиста, филармонический зал наполнился звуками песни Муслима Магомаева "Я твой преданный Орфей", а все присутствовавшие в зале встали. После завершения песни зал устроил бурную овацию, которая по словам Бэлзы могла бы продолжаться еще несколько дней. "Аплодисментами подобает прощаться с великими артистами. Но церемония прощания с великим артистом продолжается", - сказал он. Завершило гражданскую панихиду выступление Хора имени Пятницкого, который исполнил русскую народную песню "Ах, вот, села девка посидела". После окончания церемонии прощания с Магомаевым в Москве специальный чартерный авиарейс, который предоставил президент Азербайджана, доставит тело певца в Баку. Как передало агентство "Новости-Азербайджан", в ЗАО "АЗАЛ" (Азербайджанские авиалинии) подтвердили, что специальный чартерный рейс самолета с правительственной делегацией во главе с исполняющим обязанности заместителя премьер-министра Эльчином Эфендиевым вылетит из Международного аэропорта имени Гейдара Алиева в Москву в 12.40 по бакинскому времени. Ожидаемое время доставки тела Муслима Магомаева в Баку 18.30. Церемония прощания с Муслимом Магомаевым пройдет в Азербайджанской государственной Филармонии имени Муслима Магомаева 29 октября с 11.00 до 15.00 по местному времени. Похороны легендарного певца состоятся 29 октября в 16.00. Магомаев будет похоронен на Аллее почетного захоронения в Баку. Как сообщили агентству, в Азгосфилармонии в настоящий момент ведутся соответствующие подготовительные работы для проведения мероприятия на высшем уровне. В церемонии прощания примут участие государственные деятели, представители искусства и культуры, интеллигенции города, те, кому дорого имя талантливого музыканта, композитора, певца. Певец скончался в ночь с 24 на 25 октября на 67-м году жизни в результате остановки сердца. В последние годы он страдал сердечной недостаточностью. Муслим Магомаев (1942-2008) - легендарный певец советской эстрады. Популярность Магомаева в СССР была безграничной: многотысячные стадионы, бесконечные гастроли по всему Советскому Союзу, постоянные выступления на телевидении. Пластинки с его песнями выходили огромными тиражами. По сей день он остается кумиром для многих поколений людей на постсоветском пространстве. В концертном репертуаре Магомаева более 600 произведений (русские романсы, классические, эстрадные и неаполитанские песни). Он снялся в фильмах: "Низами", "Поет Муслим Магомаев" и "Москва в нотах". Магомаев автор более 20 песен, музыки к фильмам. Он также автор и ведущий цикла телепередач о жизни и творчестве американского певца Марио Ланца, написал книгу об этом певце. В 1997 году его именем - "4980 Magomaev" - названа одна из малых планет Солнечной системы, известная астрономам под кодом 1974 SP1.

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