Подкопаева объединила звёзд вокруг спорта

В очередной раз «Золотая Лилия» порадовала зрителей ярким шоу, эксклюзивной программой с участием звёзд спорта, цирка, танцев, гимнастики, единоборств и эстрады. За восемь лет фестиваль «Золотая Лилия» стал доброй традицией, уникальным праздником, который ждали весь год не только дети, но и взрослые. Цель фестиваля – вдохновить молодое поколение вести здоровый образ жизни, развивать свой внутренний потенциал. «Для нас важно показать исключительных людей, ярких мастеров своего дела, сделать максимум возможного для того, чтобы подрастающее поколение вдохновлялось лучшими из лучших», - говорит Лилия Подкопаева. В качестве почетных гостей были приглашены легендарные спортсмены, звезды эстрады, известные политики, бизнесмены, представители ведущих СМИ, общественных организаций, дипломаты. Среди которых были Николай Катеринчук с семьёй, Нестор Шуфрич, Александра Кужель с внучкой, Алексей Дивеев-Церковный, певец Александр Fortado и многие другие. Ведущей праздника спорта в этом году была Ольга Сумская, которая наполнила зал своим обаянием с первых слов. В числе выступающих можно было увидеть команды из разных стран. Буквально через час после начала концерта, на сцене появилась зажигательная Верка Сердючка с песней «Лаша Тумбай». А гимном Фестиваля в этом году стала новая песня El Кравчука «Золотая Лилия», которая порадовала зрителей мелодичностью и содержательностью текста. Молодой певец Александр Fortado, впервые посетивший Фестиваль Спорта «Золотая Лилия», поделился своими впечатлениями: «Я был буквально потрясен тем, насколько безграничны человеческие способности! Как прекрасно, что пятнадцать тысяч детей и взрослых сегодня были вдохновлены к совершенствованию своих талантов, благодаря спортсменам и артистам, выступавшим на сцене. Огромное спасибо Лиле за прекрасный праздник!»