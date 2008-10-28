Мика Ньютон и Козловский выступили под баян (ФОТОрепортаж)

Первый альбом группы является альтернативой на рынке украинского шоу-бизнеса. Трудно поверить, что с помощью народных инструментов можно переиграть хиты System of a Down и Red Hot Chili Peppers. Но все те, кто хотя бы раз услышат интерпретацию «Бряц-Band» навсегда запомнят их как нечто уникальное и настоящее. В альбоме собраны мировые музыкальные шедевры. Две авторские композиции «Bessarabia» и «Kachum» автором, которых стал Андрей Тимощик. И дуэт с певицей Микой Ньютон на песню «Moscow calling». Получить разрешение на исполнение западных композиций группе и продюсеру Юрию Фалёсе далось нелегко. А права на хит «Moscow calling» «Бряц-Band» и Мика Ньютон получили от Александра Белова. Это стал первый дуэт за многие годы, который одобрил автор. Звучание в песне электронных балалаек и баяна поразили его воображение, и он решил дать второе дыхание советскому хиту. Мероприятие проходило в одном из киевских клубов. Поздравить и послушать живое выступление группы пришли коллеги и друзья коллектива: Мика Ньютон, Виталий Козловский, группа «D.Lemma», группа «Авиатор», Владимир Горянский, Kishe, «Сomedy club UA», Алина Гросcу, группа «Заклёпки», Семён Горов, Александр Филатовоч, травести дива Белла, и многие другие. Свой подарок в виде выступления подарила Мика Ньютон, также группа D.Lemma, «Заклёпки». «Мы очень долго готовились к выходу нашего альбома и наконец, свершилось. Нам очень приятно презентовать нашу музыку на родине. Ранее мы уже выпускали альбомы, но тиражировались они только в Европе. Так же мы сегодня презентуем наш новый клип на композицию «СССР». Работа получилась стёбная. Не знаем, понравиться вам или нет, но равнодушными вы точно не останетесь!», - прокомментировали участники группы «Бряц-Band».