Для тех, кто пропустил! Ужасы очередного гала-концерта «Фабрики зірок-2» (ФОТО)

Субботний концерт «фабрикантов» (они выступали вместе с музыкальным продюсером проекта Натальей Могилевской) был сложным и даже драматичным. Нервы ребят были напряжены до предела. Во-первых, они переживали за кандидатов на вылет - Владимира Дантеса и Бориса Апреля. Во-вторых, прибавляли волнения и комментарии членов жюри, которые, согласно новым правилам, высказывали свое мнение о каждом номере «фабрикантов». Ну и, конечно, для ребят очень важным был тот факт, что они выступают на одной сцене с музыкальным продюсером «Фабрики зірок-2»: в эту субботу они исполняли хиты Натальи Могилевской. С репетиции – в больницу Настя Востокова и Марк Савин, которым предстояло исполнить песню «Відправила message», досконально отработали номер еще в Звездном доме. Они много репетировали. Ведь режиссер-постановщик гала-концерта Алан Бадоев поставил перед ребятами непростую задачу. - Представьте себе двух влюбленных, которых когда-то разлучила судьба, - сказал он. - И вот, много лет спустя, они снова встречаются – на концерте. Именно об этом вы будете петь. Я не хочу, чтоб вы играли. Просто живите на сцене. Кстати, во время репетиций преподаватель по актерскому мастерству раскритиковал Настю, заявив, что она играет не влюбленную, а «ужасную сварливую жену». Марку же пришлось серьезно поработать над взглядом – во время исполнения он должен был смотреть на Настю очень нежно. Казалось бы, для удачного выступления были все предпосылки. Когда ребята вышли на сцену, чтобы «прогнать» номер перед концертом, у преподавателей не нашлось ни одного критического замечания. Но… Вдруг случилось то, чего никто не ожидал. Востокова неожиданно закрыла лицо руками и опустилась на пол прямо посреди сцены. Как выяснилось позже, она нечаянно ударила себя по зубам микрофоном. Да так неудачно, что ее скрутило от боли, а два зуба оказались повреждены. «Фабрикантку» немедленно увезли в стоматологическую клинику. До концерта оставались считанные минуты, когда Настя вернулась в зал, где проходят «фабричные» гала-концерты. Выход на сцену стал для нее испытанием. - Боль не должна быть помехой выступлению. Тогда было по-настоящему страшно из-за другого - я совсем не чувствовала рта после четырех уколов обезболивающего! (Насте нарастили поврежденные зубы – ред.). С ужасом думала: «Как же я буду петь?» – вспоминает Востокова. Но со своей задачей в номере «фабрикантка» справилась. Зрители даже не догадывались, что Насте пришлось пережить до выхода на сцену. А, между тем, во время гала-концерта Востокову, вдобавок ко всему, мучил еще и голод. - Последнюю неделю я старалась ограничивать себя в питании – Наталья Могилевская посоветовала мне немного похудеть… А теперь вообще не смогу положить в рот ни кусочка – из-за наращенных зубов, - делилась «фабрикантка». Дантес вошел в роль Один из номинатов прошлой недели Владимир Дантес так разошелся перед концертом, что во время репетиции… едва не травмировал Наталью Могилевскую. По сценарию, Дантес и Максим Барских изображали соперничество за внимание певицы. Наталья в это время эффектно восседала на колонке для гитары, установленной посреди сцены. Владимир так вжился в роль, что не рассчитал силы и в борьбе за первенство... опрокинул колонку вместе с Натальей. Он не на шутку испугался, увидев, что натворил, и тут же бросился Могилевской на помощь, повторяя слова извинения. Но звезда не держала зла на «фабриканта». Она улыбнулась Дантесу и попросила начать репетицию с начала. Переживания педагогов Переживали в тот вечер не только «фабриканты». Не находили себе места и их преподаватели, наблюдавшие за учениками из зала. Во время репетиции номера с участием Кары Кай педагог по вокалу Татьяна Пискарева сорвалась с места и бросилась к сцене. Перекрикивая музыку, она громко наставляла ученицу: «Прошу, держись ровнее! Перестань горбиться!». Режиссеры-постановщики проекта Алан Бадоев и Елена Коляденко, которые в этот раз вместе работали над гала-концертом, тоже болели за «фабрикантов». Особенно они переживали за номинантов. Когда после выступления Апреля с песней «Місяць» они услышали мнение членов жюри, Алан и Елена не на шутку расстроились. Глава правления Нового канала Ирина Лысенко сказала о том, что во время исполнения Борис «был где-то далеко», и его присутствие в номере не ощущалось. - Неправда! – в один голос закричали Бадоев и Коляденко. Итоги гала-концерта Зрителям до последней минуты не хотелось верить, что Звездный дом должен покинуть кто-то из двух таких разных и одинаково ярких «фабрикантов» - Апрель или Дантес. Расставаться с талантливыми учениками не хотелось и педагогам. Поэтому, когда ведущий проекта огласил итог голосования телезрителей и Боря уже сказал прощальные слова (увы, по количеству голосов он уступил Владимиру), микрофон взяла Наталья Могилевская. Музыкальный продюсер попросила главу правления Нового канала воспользоваться правом вето и спасти Апреля от выбывания. Ирина Лысенко посчитала, что эксцентричный и, без сомнения, талантливый «фабрикант» достоин продолжить борьбу за победу в проекте. Услышав вердикт, Апрель не смог сдержать слез радости… Однако, по правилам, в финале «Фабрики зірок-2» должны остаться лишь шестеро участников. Поэтому в следующую субботу из Звездного дома уйдет не один, а сразу два «фабриканта». Оглашая очередную четверку кандидатов на выбывание, члены жюри на этот раз лишили педагогов права спасти одного из номинантов. Так что претенденты на вылет - Марк Савин, Лена Виноградова, Вадим Олейник и Кара Кай – могли рассчитывать только на помощь жителей Звездного дома. Свои голоса большинство «фабрикантов» отдали Виноградовой. А вот кого спасут от выбывания телезрители – Кару, Вадима или Марка? Узнать это мы сможем в следующую субботу.