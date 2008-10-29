Для тех, кто пропустил! Ужасы очередного гала-концерта «Фабрики зірок-2» (ФОТО)

29 октября 2008, 10:00

Настя Востокова во время репетиции очередного гала-концерта «Фабрики зірок-2» (Новый канал) случайно так сильно ударила себя по зубам микрофоном, что девушку пришлось срочно везти к стоматологу

Субботний концерт «фабрикантов» (они выступали вместе с музыкальным продюсером проекта Натальей Могилевской) был сложным и даже драматичным. Нервы ребят были напряжены до предела. Во-первых, они переживали за кандидатов на вылет - Владимира Дантеса и Бориса Апреля. Во-вторых, прибавляли волнения и комментарии членов жюри, которые, согласно новым правилам, высказывали свое мнение о каждом номере «фабрикантов». Ну и, конечно, для ребят очень важным был тот факт, что они выступают на одной сцене с музыкальным продюсером «Фабрики зірок-2»: в эту субботу они исполняли хиты Натальи Могилевской. С репетиции – в больницу Настя Востокова и Марк Савин, которым предстояло исполнить песню «Відправила message», досконально отработали номер еще в Звездном доме. Они много репетировали. Ведь режиссер-постановщик гала-концерта Алан Бадоев поставил перед ребятами непростую задачу. - Представьте себе двух влюбленных, которых когда-то разлучила судьба, - сказал он. - И вот, много лет спустя, они снова встречаются – на концерте. Именно об этом вы будете петь. Я не хочу, чтоб вы играли. Просто живите на сцене. Кстати, во время репетиций преподаватель по актерскому мастерству раскритиковал Настю, заявив, что она играет не влюбленную, а «ужасную сварливую жену». Марку же пришлось серьезно поработать над взглядом – во время исполнения он должен был смотреть на Настю очень нежно. Казалось бы, для удачного выступления были все предпосылки. Когда ребята вышли на сцену, чтобы «прогнать» номер перед концертом, у преподавателей не нашлось ни одного критического замечания. Но… Вдруг случилось то, чего никто не ожидал. Востокова неожиданно закрыла лицо руками и опустилась на пол прямо посреди сцены. Как выяснилось позже, она нечаянно ударила себя по зубам микрофоном. Да так неудачно, что ее скрутило от боли, а два зуба оказались повреждены. «Фабрикантку» немедленно увезли в стоматологическую клинику. До концерта оставались считанные минуты, когда Настя вернулась в зал, где проходят «фабричные» гала-концерты. Выход на сцену стал для нее испытанием. - Боль не должна быть помехой выступлению. Тогда было по-настоящему страшно из-за другого - я совсем не чувствовала рта после четырех уколов обезболивающего! (Насте нарастили поврежденные зубы – ред.). С ужасом думала: «Как же я буду петь?» – вспоминает Востокова. Но со своей задачей в номере «фабрикантка» справилась. Зрители даже не догадывались, что Насте пришлось пережить до выхода на сцену. А, между тем, во время гала-концерта Востокову, вдобавок ко всему, мучил еще и голод. - Последнюю неделю я старалась ограничивать себя в питании – Наталья Могилевская посоветовала мне немного похудеть… А теперь вообще не смогу положить в рот ни кусочка – из-за наращенных зубов, - делилась «фабрикантка». Дантес вошел в роль Один из номинатов прошлой недели Владимир Дантес так разошелся перед концертом, что во время репетиции… едва не травмировал Наталью Могилевскую. По сценарию, Дантес и Максим Барских изображали соперничество за внимание певицы. Наталья в это время эффектно восседала на колонке для гитары, установленной посреди сцены. Владимир так вжился в роль, что не рассчитал силы и в борьбе за первенство... опрокинул колонку вместе с Натальей. Он не на шутку испугался, увидев, что натворил, и тут же бросился Могилевской на помощь, повторяя слова извинения. Но звезда не держала зла на «фабриканта». Она улыбнулась Дантесу и попросила начать репетицию с начала. Переживания педагогов Переживали в тот вечер не только «фабриканты». Не находили себе места и их преподаватели, наблюдавшие за учениками из зала. Во время репетиции номера с участием Кары Кай педагог по вокалу Татьяна Пискарева сорвалась с места и бросилась к сцене. Перекрикивая музыку, она громко наставляла ученицу: «Прошу, держись ровнее! Перестань горбиться!». Режиссеры-постановщики проекта Алан Бадоев и Елена Коляденко, которые в этот раз вместе работали над гала-концертом, тоже болели за «фабрикантов». Особенно они переживали за номинантов. Когда после выступления Апреля с песней «Місяць» они услышали мнение членов жюри, Алан и Елена не на шутку расстроились. Глава правления Нового канала Ирина Лысенко сказала о том, что во время исполнения Борис «был где-то далеко», и его присутствие в номере не ощущалось. - Неправда! – в один голос закричали Бадоев и Коляденко. Итоги гала-концерта Зрителям до последней минуты не хотелось верить, что Звездный дом должен покинуть кто-то из двух таких разных и одинаково ярких «фабрикантов» - Апрель или Дантес. Расставаться с талантливыми учениками не хотелось и педагогам. Поэтому, когда ведущий проекта огласил итог голосования телезрителей и Боря уже сказал прощальные слова (увы, по количеству голосов он уступил Владимиру), микрофон взяла Наталья Могилевская. Музыкальный продюсер попросила главу правления Нового канала воспользоваться правом вето и спасти Апреля от выбывания. Ирина Лысенко посчитала, что эксцентричный и, без сомнения, талантливый «фабрикант» достоин продолжить борьбу за победу в проекте. Услышав вердикт, Апрель не смог сдержать слез радости… Однако, по правилам, в финале «Фабрики зірок-2» должны остаться лишь шестеро участников. Поэтому в следующую субботу из Звездного дома уйдет не один, а сразу два «фабриканта». Оглашая очередную четверку кандидатов на выбывание, члены жюри на этот раз лишили педагогов права спасти одного из номинантов. Так что претенденты на вылет - Марк Савин, Лена Виноградова, Вадим Олейник и Кара Кай – могли рассчитывать только на помощь жителей Звездного дома. Свои голоса большинство «фабрикантов» отдали Виноградовой. А вот кого спасут от выбывания телезрители – Кару, Вадима или Марка? Узнать это мы сможем в следующую субботу.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
21:20
Повелитель ракетки: Ляшко рассказал секрет своего успеха.
21:01
Оккупанты могут разрушить в аннексированном Крыму Херсонес
20:59
Украинка по происхождению Мила Йовович похвасталась сбором урожая: фото
20:44
"Недлинная порнуха с элементами футбола": Шнуров предложил снять по ЧМ-2018 порнофильм
20:30
Боец ВСУ разоблачил российский фейк о проводах девушки в Москву: фото
19:54
Президент Сербии провел аналогии между Гитлером и Хорватией
19:35
В Instagram Минобороны РФ угодила "обнаженка", в которой подозревают пресс-секретаря Шойгу
19:23
В Лисичанске до смерти забили палкой приехавшего навестить родителей военного ВСУ: видео
19:15
Напали на второе авто: появились новые подробности гибели в ЦАР журналистов из РФ
18:57
В оккупированном Крыму собрались раскулачивать местных "депутатов"
18:35
В 2018 году в прокате окажутся 18 украинских фильмов
18:08
Трамп выдвинул очередное обвинение американским СМИ
17:59
"Материнский променад". Папарации "поймали" гуляющую с детьми в Подмосковье Лободу:фото
17:40
Госдепартамент США вызвал "на ковер" российского дипломата
17:37
"Козлы вонючие". Лариса Ницой "разнесла в пух и прах" компанию Rozetka за торговлю товарами из РФ
17:08
На "синей ветке" киевского метро произошел сбой
16:56
Ким Кардашян с сестрами снялась в элегантном нижнем белье: фото
16:51
"Дверь и правда поплыла": Волочкову раскритиковали за "криворукий" фотошоп
16:24
Ответственность за покушение на Мадуро взяли на себя "Фланелевые солдаты"
16:10
В Сеть выложили список боевиков, погибших в июле на Донбассе
16:00
Готовили убийство конкурента: в Испании задержали главарей русской мафии
15:39
В Альпах разбился пассажирский самолет с туристами
15:33
"Харе бухать, Батя". В Сети высмеяли новое российское фото Януковича
15:25
Пьяный российский капитан "присадил" на балтийскую мель 130-метровый сухогруз
15:16
«Боялся меня»: Милевский рассказал, почему тренер выгнал его из «Динамо»
15:02
Водная авария. В Днепре пьяный капитан катера "впилялся" в плавучий ресторан
14:27
Истребители и штурмовики: стало известно, сколько самолетов получат ВСУ до конца года
14:06
В Украине из-за летального случая запретили популярный анестетик
13:54
В Одессе женщина пыталась покончить с собой на глазах у детей
13:41
Решали вопрос со «смотрящим»: на Кировоградщине на «сходке» задержали более 30 авторитетов
13:28
"Белочка зашла в гости». В Киеве на Подоле пьяный мужчина пытался зарубить саблей прохожего
12:22
Отец изнасиловал дочь с ДЦП: в Нацполиции рассказали подробности преступления
12:11
"Эти п*дары прочувствуют русский мир". В Сети возмутились и посмеялись над помпезными гуляниями в "ДНР"
11:28
Трамп обвинил Россию и Китай во вмешательстве во внутренние дела США
11:24
Каменских побаловала фанатов откровенным и мечтательным снимком
10:59
"Господь допустил войну" Патриарх Филарет заявил, что конфликт на Донбассе пошел на пользу Киевскому патриархату
10:41
С чего начать спасение Украины мнение
10:30
«Режет ножом, скручивает шеи»: в Сети рассказали о малолетней киевской живодерке, фото
10:13
"Ад-адище". В Сети поизгалялись над обсуждением книжной полки Порошенко на росТВ
09:32
Омелян рассказал, сколько Украина потеряла денег из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе
09:24
Филарет назвал вероятные сроки предоставления автокефалии УПЦ
08:52
Погода на воскресенье: где в Украине прогнозируют дожди
08:20
Подкараулили жертву недалеко от дома: стали известны подробности жестокого избиения девочки в Одессе
08:13
Все только начинается: что ждет Украину после получения автокефалии УПЦ мнение
07:50
В штабе ООС рассказали о потерях украинских военных на Донбассе
07:17
В Венесуэле совершено покушение на президента Мадуро, есть раненые
07:13
«Ты - королева»: украинская телеведущая взволновала фанатов пикантным фото в нижнем белье
06:59
Грандиозный обвал: почему упал рейтинг Путина и как он будет его спасать мнение
06:36
Ученые обнаружили новую неожиданную пользу от постоянного секса
06:14
Стало известно о смертельной опасности популярного медсредства
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять