ШОК! На «Фабрике зірок-2» ДРАКА!

Вернувшись после субботнего гала-концерта в Звездный дом, ребята приготовили ужин и дружно принялись его поглощать. Дантес от угощения отказался и решил поиграть на гитаре. К нему подошла Алиса… Для Насти это стало последней каплей: как оказалось, она считает, что рыжеволосая «фабрикантка» уделяет «чужим» парням слишком много внимания. И в этот вечер Востокова решила расставить все точки над «і». - Алиса, ты - собственница, - заявила Востокова Тарабаровой. – Тебе все равно, что у тебя есть человек, который тебя реально любит. Ты вешаешься на тех, кого любят… Тебе наплевать на чувства людей. Востокова не сдерживала грубых слов, и Тарабарова в ответ ей сделала замечание. - Настя, посмотри на себя со стороны, - сказала рыжая «фабрикантка». - Красивая, хорошая, а откроешь рот - и все портишь. - Тебе не раз давали понять – не открывай на Вову свой рот! – уже кричала Востокова. После этих слов разозленная Алиса подбежала к Насте и вцепилась ей в волосы. Востокова не осталась в долгу... Мужская половина Звездного дома попыталась растянуть разъяренных «фабриканток». Савин схватил Алису. Настю попытался унять Дантес. Усадив Востокову на диван, Вова вместе с Кай и Виноградовой утирали ей слезы. Тарабарова убежала в ванную, где плакалась Дарвину и Регине. Большинство жильцов Звездного дома поддержали Настю. Лена Виноградова уверила подругу, что «она права на все сто», а Кара уговаривала Настю помолчать, чтобы «быть умнее». А вот Дантес высказал недоумение. - Ну, в чем я виноват? - спрашивал он Настю. - В том, что сел подбирать аккорды, а Алиса подошла ко мне? Разъяснить ситуацию Владимиру взялся Савин. - Чувак, ты сейчас не прав, - сказал он Вове. – Есть кто-то, кто реально любит тебя, – это Настя... Следите за жизнью «фабрикантов» в теледневниках на Новом канале, по будням в 6.50, 14.05 и после полуночи! Гала-концерты Второй «Фабрики зірок» по суботам в 22.00! В следующую субботу, 1 ноября, вместе с «фабрикантами» на одной сцене выступят «Гости из будущего», «Фабрика», Николай Носков и другие звезды.