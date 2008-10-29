Алан Бадоев начал бесплатно снимать клипы (ФОТОрепортаж)

29 октября 2008, 10:30

Винницкая команда «ТИК» своими стёбными композициями достигла популярности масштабов Алана Бадоева. Именно он стал режиссёром их седьмого по счёту клипа.

Всем известно, что снять клип у Бадоева стоит немалых денег, такое дорогое удовольствие себе могут позволить только или российские звёзды, или же хорошо раскрученные украинские. Сейчас же, у Алана начался такой период, когда он на пути к поднятию украинского клипмейкрства, он жаждет снять клипы всем талантливым командам. Как признался известный режиссёр, в первую очередь для него главное искусство, а уже потом материальные вложения. Клип на песню «Света» выйдет, как и все композиции группы «ТИК», драйвовым и полным заряжающей энергии. «В клипе будет закрученный сюжет, но какой именно – это пока тайна. Я сейчас могу вам соврать, а потом вы скажете, что я вас обманул», - говорит лидер коллектива Витя Бронюк. Бронюк не признаётся сколько же стоит снять клип у Бадоева для его группы, объясняя это тем, что денежные вопросы – это не его парафия. Лидер группы даже не до конца в курсе что будет происходить в клипе, он знает, что под конец должно выйти много красивых девушек, а о их роли он пока умалчивает. «ТИК» полностью доверяют Бадоеву, потому положились на его профессионализм. «Нам прекрасно работается с аланом, нравится его нестандартное мышление и всегда оригинальные идеи. Мы знаем чем начинаются съёмки и чем заканчиваются и коротко знаем о том, что выйдет на экраны. Сразу ощущается, что на съёмочной площадке работает мастер, никаких лишних и ненужных движений Алан Бадоев не предпринимает», - хвалит режиссёрскую работу Виктор Бронюк. Группа не спешит закончить съёмки клипа, ведь у них не ограничено время съёмок. Странно, ведь и павильоны на «Киевнаучфильме» стоят немало, и время режиссёра Бадоева тоже имеет свою цену. Но так как Бадоев сейчас проводит акцию по съёмки малобюджетных клипов украинским исполнителям, то коллективу «ТИК» несомненно повезло. Первой группой, которая имела честь поработать с Аланом стала «Гуашь». ФОТО: ИА «Screen Media»

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