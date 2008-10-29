СРОЧНО! Группа С.К.А.Й. чуть не сгорела на концерте (ФОТОфакт)

Долгожданный концерт «Лучшей рок-группы 2008» (по версии Ukrainian Music Awards) собрал в клубе большое количество поклонников группы. Они окружили сцену плотным кругом и с нетерпением ожидали выступление. Наконец музыканты появились на сцене, начав концерт с песни «Хто ти мені». Безумная энергетика музыкантов не только завела толпу, но и, казалось, наэлектризовала атмосферу до предела. Концерт приближался к кульминации, звучала песня «Best Друг», во время припева на сцене вспыхнула пиротехника. И вдруг от искор загорелись большие колонки, которые были расположены над сценой, – толпа сразу же направилась назад. Олег Собчук продолжал петь, работники клуба в это время пытались затушить пламя. До конца песни пожар был ликвидирован. Самое интересное, что невзирая на форс-мажорный случай, публика не подняла паники и продолжала прыгать и подпевать. Приятным сюрпризом для поклонников стали две новые песни С.К.А.Й., а также лирическая гуцульская песня в исполнении Олега Собчука акапелло. После того, как коллектив отыграл программу и ушёл из сцены, громкие аплодисменты еще дважды вызывали ребят на бис.