Cкандал в ресторане между группой «Подиум» и Чумаковым (ФОТОфакт)

На днях папарацци засняли Лешу входящего в ресторан с букетом цветов. Через пять минут в зал вошла девушка…молодые люди сели вместе, но букет Чумаков так и не вручил. Спустя десять минут милого воркования в ресторан влетела взволнованная брюнетка и практически с кулаками набросилась на спутницу певца. После непродолжительного выяснения отношений девушка, приведшая в ресторан первой, пулей выбежала из заведения. Чумаков улыбался, как ни в чем не бывало, преподнес вновь зашедшей красотке букет цветов и поцеловал ее. Смысл разговора был примерно в следующем: Чумаков: Сонечка, привет! Ну что, почти вся группа «Подиум» в составе!? Соня, обращаясь ко второй девушке: - ну и что ты тут сидишь?! Совсем что ли?! С ума сошла! Нашла, когда рассиживаться! Я тебе сколько раз могу звонить!? Она, видите ли, занята, сбрасывает она! Так вот чем ты тут занята…?? Оказалось, что борцами за руку и сердце Алексея Чумакова были две молодые певицы, старательно жаждущие пробиться на большую эстраду. Солистки группы «Подиум» - Соня и Аделина. Получается, что снова в мирное творчество группы «Подиум» вмешиваются мужчины. Пока Марина Матвеева разбирается в отношениях с репером Серегой, Аделина и Соня не могут поделить внимание одного мужчины. Им оказался покоритель женских сердец, Алексей Чумаков.