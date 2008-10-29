Последние слова Муслима Магомаева (Cмотреть ВИДЕО)

Певец отвечал поклонникам, обменивался с ними музыкальными раритетами. Такое живое общение Муслим Магометович очень ценил. Почитатели таланта Магомаева не раз просили певца написать книгу - им было жаль, что все, о чем писал И великий баритон начал работать над нею. Его мемуары «Живут во мне воспоминания» увидели свет буквально за несколько дней до смерти Муслима Магомаева. Life опубликовал отрывки из мемуаров всемирно известного певца. В детстве любимая бабушка Муслима Магомаева Байдигюль называла его по-татарски «змеиным мальчиком» - за острый язык. Блестяще образованный, великолепный баритон XX века Муслим Магомаев прожил потрясающе насыщенную событиями жизнь. Первый советский стажер в «Ла Скала», певец, машину которого публика носила на руках, любимец Екатерины Фурцевой, друг Роберта Рождественского, Александры Пахмутовой, Гейдара Алиева, Бедроса Киркорова... После концертов во французской «Олимпии» хозяин театра сулил ему миллионы, а Эдита Пьеха ревновала к успеху у публики. Остроты Магомаев в пылу гнева мог ответить язвительно, хлестко. «Самое во мне неприятное - это мои невольные шутки. Только потом я понимаю, что обидел человека. Догадываюсь, за что меня бабушка называла по-татарски «илан малы» - змеиный мальчик... Не раз Тамара говорила мне, что я могу невзначай обронить едкое слово. Но первым я никого не подковыриваю. Просто говорю прямо, когда можно сказать иначе или промолчать». Язвительность Муслим не мог побороть в себе даже в школе. Однажды он услышал от учительницы ботаники: «Магомаев, почему у тебя растут усы?» «Я, естественно, смог ответить только: «Не знаю». - «Я посоветуюсь со знакомыми мужчинами, как сделать, чтобы они не росли». У нашей учительницы усики были больше моих. Я не смог удержаться, чтобы не съязвить: «Заодно посоветуйтесь и насчет своих усов...» Мама Мама Муслима Айшет Магомаева (в девичестве - Кинжалова) была драматической актрисой. После гибели мужа она оставила сына в Баку в семье дяди Джамала, посвятив себя театру. Но очень скучала без своего Муслимчика и однажды даже выкрала его. «Как человек неожиданный в своих поступках, она имела привычку сваливаться к нам как снег на голову: глубокая ночь, люди спят, и вдруг звонок в дверь - матушка на пороге с чемоданами... Погостит неделю и так же внезапно исчезнет. Так было и в тот раз. На вокзале Мария Григорьевна (домработница - прим. Ред.) перед самым отходом поезда вдруг пошла в ларек за мороженым и почему-то задержалась. Я стоял с мамой в вагоне, и тут поезд дернулся и пошел. Мне стало интересно, что же будет дальше. Смотрю в окно, а по перрону бежит Мария Григорьевна и кричит: «Муслимчик, что же ты? Айшет!..» И еще чего-то вдогонку. В общем, поезд меня умчал. До сих пор не знаю, договорились ли мать и Мария Григорьевна заранее или нет: истинная подоплека той истории мне неизвестна...» Голод Перед поступлением в московскую консерваторию юному Магомаеву пришлось несколько дней голодать: «В гостинице («Нева») мне предъявили крупный счет за телефонные разговоры с Баку. А я-то думал, что эти услуги бесплатны... Мне предстояло прожить еще четыре дня. Конечно, можно было позвонить московским родственникам, но гордость не позволяла. Хотелось есть, но в номере из всей еды был оставленный кем-то спичечный коробок с солью. Закрывшись на ключ, макал палец в соль и запивал водой, заглушал голод. Выходить на улицу после таких двух соленых дней я не мог: шатало, как на катере в хорошую волну...» Лиознова Знаменитый режиссер Татьяна Лиознова пригласила Магомаева сделать запись к знаменитому фильму-сериалу «17 мгновений весны». Но запись ей не понравилась. Лиознова предложила ее переделать. «Я отказался: я такой, какой есть, и подделываться под разведчика не могу, не хочу и не буду, - пишет в своих воспоминаниях Муслим Магомаев. - Я никогда ни под кого не подстраиваюсь... Я так и сказал Лиозновой, послушав запись Иосифа (Кобзона - прим. ред): «Не надо было, Татьяна Михайловна, приглашать меня. Вы же прекрасно знали и мой голос, и мою манеру». Если честно, обиделся я на режиссера. Потом, как это часто бывает со мной - по причине моей отходчивости и незлопамятства, - мы по-доброму объяснились с Татьяной Лиозновой. Она была у меня в гостях...» Страхи «У меня была возможность познакомиться с Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем, но... Я человек не пугливый, а тут вдруг побоялся даже позвонить, не то что встретиться: посчитал, что не дорос до творческого общения с гением... О чем сейчас очень сожалею... Так же сожалею я о том, что в свое время побоялся познакомиться со Святославом Теофиловичем Рихтером. ...Как и в случае с Шостаковичем, я не решился на эту встречу: кто Рихтер и кто я, совсем еще молодой, хотя и популярный певец. А великий музыкант, может, хотел со мной помузицировать, приобщить меня еще больше к классике, к более строгому репертуару - к Шуману, Шуберту... Зато остается фактом то, что я тогда струсил. Рихтер для меня был и остался эталоном музыканта, потому я и боялся - а вдруг покажусь ему совсем иным, не таким, каким он хотел меня видеть?» Нрав «Я неусидчив. Хочу, чтобы все получалось сразу. Только что у меня на мольберте был портрет моего любимого композитора Верди. Чувствую, что-то не то - и замазал все черной краской. А портрет был почти готов. Когда об этом узнал мой друг художник Александр Шилов, он воскликнул: «Ты - сумасшедший! Надо было не замазывать, а подправить. Ты - максималист». - «Я просто разозлился, - говорю. - Почему у меня сразу не получается сходство?!» - «К тому же ты, Муслим, и нетерпеливый». Я вспыльчив. Могу так разозлиться, аж дыхание перехватывает. Но быстро остываю. И тогда мне самому кажется странным мой гнев. Злая память - один из смертных грехов, но, слава Богу, я им не грешу. Человек живет среди себе подобных. И это обычное дело, когда ему кто-то портит настроение. Бывает и больше того - предает. Ты делаешь добро, а получаешь... Раньше я бы сказал: «Да как можно?!» Теперь, с высоты прожитых лет, говорю: «Да, это обычно: не сделаешь добра, не получишь и зла». И все-таки это не значит, что надо скупиться на добро. Просто надо приучить себя к тому, что поступать по-доброму важно и для самого себя, для собственной души. Добро, говорят, рассеивается. Зло бумерангом возвращается к источнику. Короче, делаешь добро - делай. Отзовется - благо. Не отзовется - так тому и быть...» Боль «Распался Советский Союз, и мы, артисты, почувствовали себя плохо. Раньше все наши республики были для нас как один дом, как одна сцена. Теперь же, въезжая в свой родной Азербайджан, в гостеприимную Белоруссию или в любимую Украину, мне приходится заполнять декларацию... Я себя как народного артиста СССР прошу объявлять только сейчас - страны нет, а звание осталось. А когда страна была, я говорил ведущим программу: «Объявите просто - Муслим Магомаев».

* * *

С родным Баку и его жителями Муслим Магомаев прощался, как и подобает великому певцу - со сцены. Он лежит в закрытом гробу, уста его навек сомкнуты смертью. Но в зале звучит его голос - песни, арии из опер. Его волшебный чарующий баритон остался жить. В филармонию имени Муслима Магомаева проститься со знаменитым земляком пришли тысячи бакинцев. Чтобы соблюсти мусульманские традиции, согласно которым будет захоронен Магомаев, его гроб, украшенный белыми розами, выставили на сцене закрытым. Накануне ночью крышку открыли только для единственной дочери от первого брака, которая прилетела из Америки чтобы оплакать любимого отца. Первые три ряда концертного зала отвели для родных. Тамара Ильинична Синявская - жена Магомаева - после очередной бессонной ночи совсем слаба. С ней рядом, не отходя ни на шаг, все время находится дочь Муслима - Марина. Она очень беспокоится за Тамару Ильиничну, у которой совсем недавно был сердечный приступ. Проводить Магомаева в последний путь пришли люди самых разных поколений, национальностей и вероисповедания. Среди гостей из России есть детский доктор Леонид Рошаль, руководитель федерального агентства по культуре кинематографии Михаил Швыдкой. Они были друзьями семьи Магомаева. Церемония погребения на Аллее Почета пройдет в более строгой обстановке. Тело Магомаева завернут в ковер и до заката предадут земле. Вечером пройдет поминальный ужин. В Азербайджане, как завещание, всюду звучат слова из последнего интервью Муслима Магомаева местному агентству: - Я желаю народу Азербайджана только счастья. Что же я могу еще пожелать? И побольше. Чтобы в Азербайджане все было хорошо. Дай Бог, чтобы Ильхам Гейдарович справлялся со всеми проблемами достойно и успешно их решал. И не дай Бог, чтобы война была. Я за все это искренне переживаю. Переживаю за мой народ. Подчеркиваю, мой. Это мой народ, хотя некоторые говорят о том, какой же я азербайджанец. Желаю счастья моему, подчеркиваю, моему народу!Регулярный самолет рейсом из Франкфурта, на котором прилетела в Баку Марина приземлился почти одновременно с чартерным бортом, доставившим тело ее отца. За долгий перелет из США, с пересадкой, Марина не сомкнула глаз. Ее муж Алекс, который успел стать хорошим другом Муслиму Магометовичу, как мог поддерживал жену. Марина поначалу пыталась держаться, увидев толпу журналистов и встречающих чиновников. Но ее усилия ни к чему не привели - она начала рыдать при первом же вопросе об отце. - Мы с мамой стараемся держаться, - сказала она дрожащим голосом. - Она осталась в США. Увидев Марину, Тамара Синявская, которая стала ей второй мамой, бросилась в объятья родного человека. После Марина прошла в отдельную комнату, где у нее была возможность проститься с отцом. Она долго не могла отойти от гроба с папой. Когда все сроки траурного свидания прошли, ее почти силой отвели в сторону. %v%