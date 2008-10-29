СРОЧНО! Андрей Джеджула стал отцом…только что (ФОТО)

Звёздный отец присутствовал при родах, Андрею удалось морально выдержать эту процедуру от начала и до конца. Ребёнок родился ростом 53 сантиметра и весом в 3 килограмма и 600 граммов. Родители уже даже успели придумать как назовут малыша, ему дадут славное имя Даниэль. Малыш родился очень красивым, видимо, сказались гены родителей. Как призналась ST@RS Санта, она всегда хотела мальчика, потому очень рада, что на свет появился именно продолжатель рода – Даниэль. Беременная Санта до последнего посещала звёздные тусовки и не жаловалась на состояние здоровья. Андрей всегда был рядом с ней, потому не переживал, что схватки начнутся в самый неожиданный момент, когда он будет далеко от своей возлюбленной. Сейчас же ведущий Андрей Джеджула находится на седьмом небе от счастья и уже мечтает поскорее забрать жену и ребёнка из роддома. За время своей беременности Санта успела отсняться в уйме фотосессий и запечатлеться в двух видеоклипах. Жена Джеджулы никогда не отказывалась фотографироваться беременной и никогда не делала из этого ненужного пафоса. ST@RS поздравляет звёздную семью с прибавлением и желает счастья певице Санте и телеведущему Андрею Джеджуле.