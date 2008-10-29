Солистки группы Мираж - опытные лесбиянки! (ФОТОрепортаж)

- У меня много подруг и друзей, предпочитающих однополую любовь, - говорит Наталия Гулькина, - я их прекрасно понимаю и хорошо к ним отношусь, кроме того, жизнь непредсказуема, и если мне не повезет с мужчинами, я знаю к кому обратиться (смеется). По условиям программы «Суперстар - 2008», в каждом туре команда победитель имеет право послать проигравшим «Черную метку». Черная Метка — это каверзное музыкальное задание, которое проигравшая команда обязана исполнить в следующем туре. На долю Маргариты и Наталии выпало исполнение хита «Я сошла с ума» группы Тату! - Я с удовольствием общаюсь с геями и лесбиянками, - комментирует Маргарита Суханкина, - это всего лишь потребность организма, с которой нужно считаться. Будучи актрисой по образованию и солисткой Большого театра различные эксперименты и перевоплощения я всячески поддерживая. Выполняя задание, мы не пытались подрожать Тату, более того, мы изображали не школьниц, а двух учительниц-лесбиянок. На сцене певицы продемонстрировали однополую любовь в учительской, в принципе, если учесть, что в обычной школе, «мужчин, как мамонтов», можно предположить, что в каком-нибудь городе Иваново или деревне Гадюкино такое вполне реально! В общем, следите за эфиром и сами все увидите!