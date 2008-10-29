Александр Песков признался в отношениях с Пугачевой!

Комментируя новую песню примадонны «Мальчишка», Песков произнес: «Все мои 20 лет творческой деятельности пробежали сейчас у меня перед глазами. Спасибо Вам, Алла Борисовна, что вы написали песню про меня. Про наши с Вами отношения». Александр Песков не устает признаваться в любви главной женщине на нашей эстраде – Алле Пугачевой: «Алла всегда была для меня эталоном истинной женщины. Тот, кто с ней когда-то общался не может не ощутить ту бешенную энергетику, которая от нее исходит. Я в нее действительно был страстно влюблен, она мне даже снилась. И, о чудо, она ответила мне взаимностью. Алла Пугачева открыла мне пусть к большой эстраде, на которую я собственно и стремился лишь бы познакомиться с ней» Знаковый случай произошел с пародистом в 1984 году, когда он только начинал свою артистическую карьеру. В один вечер Александр решил показать аудитории свою первую пародию на Пугачеву. Это был, своего рода, дебют. Номер восприняли неоднозначно. Так после выступления пародиста, за кулисы выбежала разъяренная поклонница Аллы Борисовны, которой номер совсем не понравился. Она набросилась на артиста с кулаками, с криками. Кричала, что он порочит образ великой певицы. Начинающему пародисту тогда с трудом удалось высвободиться из цепких рук фанатки. Он убежал. Но не тут- то было. Настойчивая мадам, видимо решила отбить у него желание вообще выходить на сцену и весь вечер рыскала по зданию театра с криками: «Где этот наглец? Как найду, сразу удавлю!». Александру пришлось отсиживаться в пристройке театра и коротать новогодний вечер в компании сторожа. Спустя два года эта история получила продолжение: - Как-то после одного из выступлений мне в гримерку принесли огромный букет цветов с запиской: «Александр, вы неотразимы! Удачи и творческих успехов! Дико извиняюсь за доставленные мной неудобства….». – рассказывает Александр Песков. - Подписи не было, но я сразу понял, что написана записка, теперь уже моим бывшим злейшим врагом. Смеху было, не представляете. Но с тех пор, ни одно мое выступление не обходиться без образа Аллы Борисовны. Хочу еще раз сказать ей большое спасибо и признаться в своих чувствах!