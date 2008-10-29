Экстрасенс Дарья Миронова напророчила судьбу пришедшим к ней девушкам из группы «Тутси»

А главная красавица группы Мария Вебер, в конце концов, получит в вознаграждение прекрасный брак за свои страдания в любви. Третья девушка - Настя Крайнова - будет удачлива в бизнесе. А Леся Ярославская посвятит себя целиком ребенку и семье. Девушки познакомились с Дашей в передаче Петра Воронкова «За гранью разума». Свои прогнозы Даша начала с общей судьбы, касающейся «Тутси» в целом. - Группа перестанет существовать в том составе, который есть сейчас – каждый из вас пойдет своей дорогой, - сказала Даша. Ирина Ирочке Ортман Даша пообещала профессиональный рост, причем за пределами группы – она займется сольной карьерой - и двух мужей: - У тебя будет два официальных брака. В первом браке проживешь почти три года. А потом встретишь другого. Детей будет двое – это точно. И причем детишки пойдут после 30, первый – мальчик, а ближе к 33 годам - девочка. Второй союз будет более серьезным, вы не сразу поженитесь, а поживете в гражданском браке. Причем второй мужчина будет очень обеспеченным, связанным с заграницей. А еще ты снимешься в кино. Успех принесет и второе направление твоей деятельности – дизайнерское. Маша Украшение группы Мария Вебер, известная своим драматическим союзом с тусовщиком и бизнесменом Парвизом, нынешним мужем Юлии Волковой из «Тату», получила от Даши неожиданный прогноз: - Ты оставишь шоу-бизнес, это не твое, - сказала Миронова. - Ты попала сюда случайно – просто увлекло. Карьера не так важна, как личная жизнь. Тебе придется отказаться от прошлого – у тебя есть некая психоэмоциональная зависимость от прошедших событий. Это мешает тебе идти вперед. Твои переживания сказываются на семье – нужно заниматься своим здоровьем. Причем обрати внимание на глаза – возможно, придется делать операцию. И береги ребенка... - Мой любимый сын - радость всей моей жизни! Ему уже год и восемь - встрепенулась Мария. Даша обнадежила Марию: - У малыша все будет хорошо, он окружен заботой. А ты получишь от судьбы вознаграждение – большую, настоящую, взаимную любовь! – сказала Миронова. - Будет у тебя замечательная семья, много детей и какое-то дело, которое ты сама выберешь для души. Настя Третья участница группы «Тутси» Настя Крайнова тоже в первую очередь спрашивала у Дарьи о личном. А Даша уже знала ответ: - Совсем недавно у тебя была семья, с которой ты близко общалась, это люди важные для тебя, но отношения прекратились. Ты перешла интересы одной женщины, и она помешала. Ты думаешь, что переборщила в эмоциях. Но ты по натуре очень честный и хороший человек: в данной ситуации сделала все возможное, чтобы сохранить отношения. Тебе не за что себя винить. Твоя сценическая карьера продолжится в коллективе, но в другом качестве. Ты будешь продюсером. Со временем у тебя появится свое дело, ты станешь настоящей бизнес-леди! А вот брак у тебя будет один – и навсегда! Леся Одна из ярких участниц «Тутси», Леся, на некоторое время ушла из группы из-за того, что ждет ребенка. Срок уже достаточно большой – восемь месяцев. Даша, естественно, не обошла ее вниманием. - Я думаю, что Леся не вернется в проект, потому что сейчас для нее главное – это рождение ребенка, семья, - сказала она. - У нее начался новый период в жизни. Леся удивлена: «Даша предсказала, что у меня будет мальчик!» Даша дала ответ на главный вопрос, волнующий молодую маму – какого пола будет ее малыш: дело в том, что УЗИ до сих пор этого не показало.