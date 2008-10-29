Оля Полякова нанесла удар алкоголичке Бритни (ФОТО)

Осознав, что алкоголичка Бритни Спирс существенно ослабила свои позиции, непьющая Полякова нанесла удар в спину. Певица увела у бывшей поп-принцессы ее клипмейкера Бреда Рашинга. Клипмейкер, очарованный украинской суперблондинкой, снял видео на ее новую песню «Мой милый мальчик». Съемки проходили в Лос-Анжелесе, в одном из самых больших голливудских павильонов, где когда-то снимали «Гарри Поттера». Визажистом съемок был штатный гример шоу Опры Уинфри. Решение снять клип у американского клипмейкера было принято за один день. Ровно через сутки после этого суперблондинка уже ехала в кабриолете по Лос-Анжелесу. Работа над клипом велась почти два месяца из-за сложного пост-продакшна. А увидеть результат можно в эфирах телеканалов уже сейчас. Столь дерзкий поступок Поляковой вряд ли останется безнаказанным. Поговаривают, что Бритни Спирс после длительного запоя планирует отомстить за коварно уведенного Бреда Рашинга. Ходят слухи, что она положила глаз на девочку-танцовщицу из балета Оли Поляковой.