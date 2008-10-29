Федор Бондарчук и Дмитрий Месхиев решили похулиганить в туалете (ФОТО)

29 октября 2008, 16:02

Нельзя всегда быть очень серьезным – это явный перекос в психике.

Точно также, как и смех без причины. Вот режиссер Дмитрий Месхиев после такой большой, тяжелой и обласканной критикой картины, как «Свои» решил похулиганить. В чем сам чистосердечно признался. Постановщик собрал своих друзей-актеров, позвонил Федору Бондарчуку, предложив ему сыграть наркодиллера в лисьей шубе и толстовке с капишоном – и всех отправил в туалет. Видимо, хулиганить лучше всего там. Так что 1-го ноября зрители «1+1» смогут увидеть, чем может быть привлекательным данное помещение не только для тех, кому надо срочно… Специально для своего нового проекта на «Ленфильме» выстроили настоящий и весьма роскошный туалет – подвели канализацию, трубы, положили на стены настоящий кафель… И хотя в фильме „WC» - неработающий, в реальности им пользуются до сих пор! Собственно, весь сюжет развивается, не выходя из туалета, а то, что он – не работающий, становится удобным для множества других дел, требующих тайны и уединения. Например, для сохранения ценнейшего диска и передачи его некоему лицу, или - для интима танцовщицы и повара клуба… «По большому счету, «7 кабинок» - это черная гламурная комедия», - считает Федор Бондарчук. Специально для исполнения роли очередного экранного наркодельца он подложил под щеки специальные подушечки разного размера, от чего лицо деформировалось, а речь стала и вовсе трудноузнаваемая. В добавок ФСБ накрасил ногти черным цветом, так сказать, отражая ими суть проекта. Фильм получился, как и предсказывали все, кто в нем снимался, неоднозначным: кто-то его ругал, на чем свет стоял, а кто-то – вовлекался в предложенную киноигру. Всего съемки прошли за 40 дней. «Мы бы отработали и быстрее, - замечает режиссер, - но в срыве съемочного графика виноват весельчак Миша Евланов. У его персонажа очень трудный текст, и Миша постоянно путался в словах или выдавал «отсебятину». Например, фразы из фильма «Я такой человек» или определение «фекашка» принадлежат именно ему. Впрочем, очень многое из Мишиного бреда в фильм не вошло. Если бы мы не сдерживали его порывов, то снимали бы картину до сих пор» «Работать с Димой Месхиевым – одно удовольствие, – говорит Федор Бондарчук. – У него фантастическая группа единомышленников, которая переходит с ним из фильма в фильм. Это то, что в театре называют «сговором». И быть в этом сговоре для меня большая радость. Я всегда поддерживаю такое товарищество и любовь. Кроме того, я только приветствую хорошее актерское хулиганство и сам очень люблю принимать в нем участие. Не сомневаюсь, что картина вызовет бурю эмоций у критиков, как в свое время фильм «Даун Хаус».

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