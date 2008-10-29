Скандал! Новая песня Билана опять оказалась старой песней Воробьева!

Год назад разразился скандал вокруг нового сингла Билана «Тоска», который оказался старой песней тогда еще мало известного туляка Леши Воробьева. Основной проблемой было то, что Билан собирался выпустить песню, даже не спросив разрешения у ее владельцев. Когда это обнаружилось, Яна Рудковская отказалась от выпуска сингла «Тоска» и скандал удалось замять. Но судя по всему, проблема чужих песен стала своего рода визитной карточкой победителя Евровидения – ведь первая поданная им на отборочный конкурс Евросонга испанская песня, якобы написанная специально для Димы, на самом деле оказалась трехлетней давности хитом знаменитого аргентинского исполнителя! С помощью канала «Россия» удалось замять и эту историю, а песню заменили на триумфальное «Believe». Как известно, победителей не судят, и страна с нетерпением ждала нового хита главного российского исполнителя. И вот на днях он, наконец, появился! Каково же было удивление радийщиков, когда в качестве нового сингла Билана они получили всю ту же старую воробьевскую «Тоску», только теперь в быстрой аранжировке, с английским текстом и под названием «Lonely»! Не ясно, зачем главной российской звезде, рекламирующей свое сотрудничество с мировыми звездами, несмотря ни на что понадобилась эта совсем не хитовая песня – сам Воробьев не раз говорил о том, что «Тоска» не хит, а рядовой трек с его альбома, и заявлял, что будет только рад, если сам Билан перепоет его песню! Может быть, просто дело в том, что продюсеру Димы Яне, занятой своей личной жизнью, совсем не до песен своего артиста. Остается только гадать, получено ли разрешение на исполнение этой песни Биланом у ее владельцев… Как доказательство, ST@RS предлагает послушать песню Димы Билана и Воробьева под названием «Тоска», которую они исполнили в дуэте.