Маша Кравцова проверила техническое оснащение Диснейленда

Времени на отдых совершенно не остается. Поэтому девушка старается хотя бы на 2-3 дня в месяц выбирается куда-нибудь отдыхать. Так, недавно она вернулась из увлекательной поездки из парижского Диснейленда. Отправилась Маша туда со своими друзьями. - Мы с трудом вырвались на 3 денька, чтобы потусоваться, развеяться – говорит Марика. – Оторвались по полной. Прокатились на всех аттракционах по нескольку раз. Накупили кучу прикольных сувениров. Мне лично больше всего понравились ушки Мини-Маус. Мне кажется, мы с ней чем-то похожи (смеется). В первый же день отдыха компания предотвратила неприятность на аттракционе. На карусели сидели мальчишки, лет восьми. Они постоянно цеплялись друг к другу, щипались, по-дружески дрались. Один из них, чтобы стукнуть друга, отцепил крепление. Карусель вот-вот должна была завестись, а технический сотрудник Диснейленда уже проверил все крепления и ушел запускать аттракцион. Марика с друзьями заметили, что один из мальчишек не пристегнут, и начали симофорить техническому служащему. К счастью, тот понял сигналы ребят, приостановил запуск карусели, пристегнул мальчишку и включил аттракцион снова. - Я просто обожаю аттракционы – рассказывает Маша Кравцова, - но всегда очень щепетильно отношусь к их техническому состоянию. И к креплениям в том числе. В детстве, я каждое лето ездила к родственникам в Сочи, где есть свой парк аттракционов. Однажды мы с друзьями решили покататься на одном из них. Купили билеты. Сели. Я посмотрела вокруг, увидела, что этот паровозик находится в, мягко говоря, не самом лучшем состоянии: железо ржавое, канаты старые и т.п. И я убежала с этого аттракциона, за минуту до его запуска. Правда, друзья остались…и, к счастью, прокатились удачно. Техническим оснащением парижского Диснейленда Марика осталась довольна. А больше всего их компанию порадовала «комната страха». Огромный павильон с шикарными декорациями. «Правда, там не столько страшно, сколько смешно» - признается Маша Кравцова. Несмотря на строжайший запрет правилами безопасности, ребята даже пару раз вылезали из паровозика, который катает по комнате страха, чтобы сфотографироваться с «монстриками», как называет их сама Маша.