«Файна Юкрайна» переманила к себе Савика Шустера

Страну охватила «файномания». Первые же выпуски шоу расчленили на цитаты, и теперь коронные фразы его персонажей звучат в офисах, школах, домах, тусовках и в постели; в обеденных перерывах, на переменах, за ужином и бокалом мартини. Иначе и быть не могло, ведь творцы «Файной Юкрайны» - резиденты «Comedy Club UA». Они – новаторы, революционеры и лидеры украинского рынка юмора. Сейчас проходят съемки второго цикла программ Первого украинского скетч-шоу «Файна Юкрайна». Его авторы и актеры Андрей Молочный и Сергей Притула покажут новые истории из жизни уже популярных персонажей – Марички и Антона, уборщиц из Верховной Рады, ведущих «Файна ТВ». Но главным сюрпризом второго цикла станут новые герои – славные украинские герои-космонавты, сексуальные меньшинства и телеведущий, известный своими «Свободными» миграциями по украинским телеканалам. Популярность политических шоу среди украинских телезрителей побудила феноменальное «Файна ТВ» переманить к себе легендарного Саву Шустрого! Его новое авторское ток-шоу «Все Свободны» вскоре появится в эфире главного телеканала «Файной Юкрайны». Члены Первого ивано-франковского клуба геев-националистов – те самые люди, которые способны защитить страну от всех невзгод. Два активиста этого движения – Остап и Олекса (актив и пассив, соответственно), их лозунг гласит: «Дрюкать тільки москалів!». Мало кто догадывается, что у сексуальных меньшинств тоже есть гражданская позиция – активная и пассивная. Обитатели «Файной Юкрайны» давно это знают и не боятся политической нестабильности в стране, близящихся перевыборов и угрожающего экономического кризиса. Как известно, Украина – страна «космическая». И не только из-за космических цен на недвижимость. Ни для кого не секрет, что космонавтики в нашей стране как таковой не существует, а вот космонавты все же имеются и даже как-то стараются выполнять свои почетные обязанности. Именно эти труженики «невидимого фронта» станут героями следующих серий Первого украинского скетч-шоу «Файна Юкрайна».